Square Enix viene en una racha dudosa de lanzamientos y quieren empezar este 2023 con un título potente y altamente polémico a raíz de su última demo. ‘Forspoken’ es el nuevo videojuego de Luminous Production que quiere empezar un camino de redención para la compañía.

El título de Square Enix llega como una gran exclusiva para PlayStation 5 en consolas, además de PC.

EN OTRO PLANO

‘Forspoken’ puede ser definido a grandes rasgos como un “Isekai”, subgénero de la fantasía japonesa donde el protagonista es enviado a un mundo de fantasía. ‘Frey Holland’ es un problemática huérfana y amante de los gatos, que quiere escapar de New York para tener un nuevo comienzo junto a su gata ‘Homer’. Sin explicación (y de forma bastante simple) entra a un departamento donde observa un extraño brazalete. Al ponérselo, es transportada a las misteriosas tierras de ‘Athia’ y donde comenzará su aventura.

A nivel argumental, peca en varios “clichés” que pueden volver la aventura algo predecible pero logra ponerse interesante en momentos concretos. Tanto ‘Frey’ como ‘Cepo’ (el brazalete parlante que la llevó a ‘Athia’) tienen una química muy particular: ella, con su forma de expresarse muy de los suburbios de New York, y el, con su sarcasmo y desconocimiento, forman una pareja muy interesante de escuchar. En ‘Forspoken’, vemos como muchas de las situaciones son iluminadas por la interacción de este par, siendo lo mejor del título después del sistema de batalla.

MECÁNICAS CON HISTORIA

Definir a ‘Forspoken’ es difícil. Square Enix lo define como un juego de rol pero se limita mucho por el argumento y las posibilidades estructurales del videojuego. El crecimiento de ‘Frey’ es un tanto extraño ya que, a pesar de contar con un sistema de niveles, esto pasa a un tercer plano donde más importa las mejoras permanentes conseguidas en los puntos de interés y el equipo. La forma en como crece nuestro personaje es muy anecdótica y no importa mucho en combatir para crecer sino en saber con quien hacerlo para obtener lo que necesitas.

También puede ser definido como un juego de disparos básicamente por que sus niveles importantes son ‘skillshots’ y aquí viene parte del fuerte del título. ‘Forspoken’ no tiene miedo de mostrarte enemigos de diversos tamaños, tipos y comportamientos. Cada uno de ellos tienen una debilidad que deberemos conocer para exprimir al máximo las habilidades de ‘Frey’. Las habilidades se dividen principalmente en dos: ‘ataque’ y ‘soporte’. Las de ‘ataque’ son las tres primeras que obtendremos y otras que desbloqueamos después, mientras que las de ‘soporte’ tienen diversos funcionamientos desde curación, control o incluso más daño. Estas pueden ser mejoradas para tener unos mejores efectos y en consecuencia hacer más fuerte a nuestra protagonista.

A nivel de historia, todo encaja con la premisa “Isekai” de la aventura y los clichés que ya hemos visto en diversas películas, animes u otros títulos. La corrupción está acechando a las tierras de ‘Athia’, convirtiendo a los habitantes en monstruos y haciéndola inhabitable. Este mundo se divide en cuatro zonas, cada una dominada por una ‘Thanta’, un ser supremo a la que se le atribuye la creación y también la decadencia de esas tierras. A raíz de la llegada de ‘Frey’, muchos hechos relacionados a la corrupción de estos seres nos llevará a enfrentarnos contra ellos y descubrir cuál es el motivo real de la llegada de ‘Frey’ a ‘Athia’.

‘Forspoken’ nos muestra un mapa enorme con infinidad de puntos de interés y muchos enemigos. Aquí es donde se explota el segundo acierto del juego: El ‘parkour mágico’. Esta mecánica hace que nos desplazamos automáticamente por el mapa, superando obstáculos y escalando pequeñas superficies elevadas. Esta idea de movimiento funciona muy bien y es bastante divertida mientras no tengamos que escalar, ya que aquí esta mecánica no funciona correctamente y puede ser bastante frustrante.

DE OTRO MUNDO

‘Athia’ es un mapa enorme y como se dijo previamente, hay muchas cosas por hacer. Completar estas nos dará desde objetos, mejoras o equipamiento para ‘Frey’. Cada uno de estos puntos estará mayormente resguardado de enemigos que servirá de obstáculo para obtener la recompensa. Si bien puede parecer que el mapa está vacío y no hay muchos enemigos, yo creo que están los correctos ya que Forspoken no está enfocado al farmeo de enemigos y esto se evidencia en cómo está estructurado la mejora nuestro personaje.

La variedad de enemigos no es muy elevada y eso es un problema, pero al menos cada uno tiene una conducta muy marcada y una forma diferente de ataque. Desde los enemigos básicos, algunas variaciones más fuertes, jefes finales, jefes opcionales y las Thantas, Forspoken tiene contenido para entretener por horas y me atrevo a decir que va a sufrir de lo mismo que ‘Final Fantasy XV’, y es que los gamers lo seguirán jugando por lo divertido de su forma de juego y no tanto por la historia.

DETALLES

Un error importante es la falta de carisma de los personajes. ‘Frey’ y ‘Cepo’ son de lo mejor del título, de eso no hay duda, pero la aventura carece de individuos que tengan un nivel similar, haciendo que poco a poco nos olvidemos de ellos, de sus motivaciones y conflictos.

También es importante resaltar que la estructura jugable no es del todo correcta y hay muchas mecánicas que han sido agregadas para sumar y solo han terminado restando al título. Desde el crafteo hasta las decisiones de la progresión han terminado por no ser tan determinantes como deberían.

CRASO ERROR

El error más grande de ‘Forspoken’ ha sido la versión de prueba de presentación y no saber cómo presentar su aventura. A raíz de esto, muchos usuarios llevan odiando el juego sin razón alguna, guiándose por una mala presentación. Forspoken no es el título definitivo de la compañía, pero no es el desastre que se lleva comentando.

CONCLUSIÓN

‘Frey’ y ‘Cepo’ son protagonistas de una aventura de jugabilidad entretenida y que se animó a hacer algo diferente. Quizás las ideas no van a encajar con un gran número de jugadores pero es de valientes aceptar los aciertos y errores en esta aventura. Luminous Productions ha creado un universo interesante si logramos conectar con él y con sus historias. Si hay una oportunidad de una secuela, Square Enix ya sabe de donde partir, que mejorar y sobretodo, que mantener.

El análisis de ‘Forspoken’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Square Enix para PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, PC

• DESARROLLADORA: Luminous Productions

• GÉNERO: Aventura, Acción, Mundo abierto

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de lanzamiento de ‘Forspoken’