'For Honor' tendrá un evento especial por Halloween [VIDEO]

Ubisoft anunció 'The Return of the Otherworld', un evento especial de temporada para 'For Honor' disponible en PS4, la familia de dispositivos Xbox One incluido el Xbox One X y Windows PC, comenzando el 25 de octubre y hasta el 8 de noviembre. Este nuevo evento temático contará con una variedad de elementos escalofriantes de la temporada, incluido el regreso del modo 'Endless March', el estreno de las 'Arcade Weekly Quests' y desafíos especializados de la comunidad, un botín exclusivo con temática de Halloween, armas y mucho más.



Durante este evento se desarrollarán diversos evento como 'Endless March', en donde los esqueletos toman de nueva cuenta el campo de batalla, una espeluznante variante del modo dominio 4v4. Al igual que con 'Dominion', los participantes deben alcanzar 1,000 puntos y derrotar a los cuatro jugadores enemigos para ganar el juego.



El modo 'Arcade Weekly Quest', es un evento especial de Halloween en donde los jugadores se embarcarán en las misiones más temibles para luchar contra esqueletos y chamanes mortales para obtener exclusivas recompensas estéticas para tu personaje.



'The Return of the Otherworld' también trae para los dueños del juego nuevas recompensas con temas de Halloween. Los jugadores pueden personalizar cada uno de sus héroes favoritos, (incluidos los estrenados 'Wu Lin'), con nuevos trajes enmascarados que transforman a los usuarios en versiones macabras de sí mismos. Además, los temibles artículos estéticos de Halloween, las armas y un nuevo efecto denominado 'Moonlight Sonata' estarán disponibles exclusivamente durante el evento. Estos elementos también podrán ser obtenidos como botín en el modo 'Arcade'.



El evento de Halloween 'The Return of the Otherworld' se une al reciente lanzamiento de la expansión 'Marching Fire', la cual ha traído mejoras y soporte post lanzamiento desde febrero de 2017. La expansión 'Marching Fire' re-lanzará el título para los videojugadores actuales y nuevos fans por igual con la mayor actualización hasta la fecha, incluyendo la introducción de la facción 'Wu Lin', el modo 'Breach', el nuevo modo rápido 'Arcade', mejoras a las texturas del juego, un sistema de iluminación renovado y varios arreglos en la calidad de vida. 'For Honor' continuará recibiendo nuevo contenido y eventos en el 2019 con el 'Year of Harbinger'.