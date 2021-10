Al igual que otros videojuegos, ‘For Honor’ también celebrará el mes de las brujas con nuevo contenido, ya que en colaboración con ‘Dead by Daylight’, el título de Ubisoft ofrecerá un evento llamado ‘Survivors of the Fog’, el cual pasamos a detallar.

Este evento dará inicio el 21 de octubre para todos los gamers de ‘For Honor’, y terminará el 11 de noviembre.

Además, durante se desarrolle ‘Survivors of the Fog’ todos los usuarios podr´´an jugar ‘Supervivientes’ en un nivel o mapa basado en ‘Dead by Daylight’. En este, dos equipos de cuatros jugadores competirán por puntos de captura. Y en este mapa deambulará el famoso ‘Trampero’, quien atacará a los jugadores de forma indiscriminada, a menos que los gamers acaben con este primero.

Y como detalle extra, al completar diversos objetivos los gamers podrán desbloquear diversas recompensas, esto gracias al ‘Pase de Evento Gratis’.

‘For Honor’ se encuentra disponibe para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Nuevo tráiler de ‘For Honor’

