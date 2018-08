FOR HONOR: Evento 'Reigning Inferno' durará hasta el 30 de agosto [VIDEO]

Ubisoft anunció que la séptima temporada de For Honor : Storm and Fury tendrá un evento denominado ' Reigning Inferno' el cual estará disponible del 16 al 30 de agosto.

Este evento introducirá a los jugadores a un nuevo y exclusivo modo de juego: Infernal Dominion, así como a recompensas exclusivas. Además, del 16 de agosto al 15 de setiembre los usuarios también podrán descargar 'For Honor' de manera gratuita con el programa Games with Gold para Xbox One.



La furia del 'Monte Ignis' ha cambiado la faz del campo de batalla, incendiando el ambiente e inundando el cielo con cenizas. En el modo de juego limitado Infernal Dominion, cuando las zonas se encuentran en disputa, se enciende un aro de fuego que obliga a los jugadores a elegir entre una batalla cuerpo a cuerpo a muerte o recibir un daño masivo por quemaduras mientras intentan cruzar entre las llamas.



Tras la introducción de sus servidores dedicados y nuevos modelos de entrenamiento, 'For Honor' continuará creciendo con el lanzamiento de la expansión en 'For Honor: Marching Fire' el 16 de octubre, con la nueva facción 'Wu Lin' uniéndose al combate, un modo de asedio a un castillo 4v4 'Breach', contenido PvE sin límites y más.