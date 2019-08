'Fire Emblem: Three Houses': Grandes batallas y aventuras entre tres casas [RESEÑA]

La historia de 'Fire Emblem: Three Houses' se desarrolla en el reino de 'Fodlán', el cual está regido por tres naciones: 'El Imperio Adrestiano', 'La Alianza de Leicester' y el 'Santo Reino de Faerghus'. El lugar donde vamos a transcurrir la mayor parte de la aventura es el monasterio de 'Garreg Mach'. Este lugar es el hogar de la academia de oficiales del reino y la sede central de la iglesia de 'Seiros'. Nuestro protagonista tiene el nombre predeterminado de 'Byleth' o 'Bylese', según su sexo, y somos un 'mercenario' que, por cosas del destino, termina siendo profesor del monasterio. Durante la aventura nos acompañará una entidad conocida como 'Sothis' que conversa con nosotros y nos presentará algunas habilidades para ayudarnos en batalla.

MECÁNICAS

La primera interrogante nace a la hora de conocer por qué somos elegidos para enseñar a los futuros jefes de los distintos reinos. Esa incógnita se convertirá en el motor principal mientras se desarrolla la historia muy bien contada y fácil de seguir. Al inicio de nuestra aventura nos veremos en la necesidad de escoger a qué casa deberemos liderar, teniendo en cuenta que cada casa está compuesta por un líder de cada nación y sus compañeros.

Y es justo aquí en donde nos damos cuenta que 'Fire Emblem: Three Houses' es un juego enorme, ya que cada personaje tiene una personalidad diferente, reaccionan distinto y se comportan diferente en combate. Las primeras misiones serán lo mismo en cada una de las campañas, pero luego se ramifican tomando en cuenta nuestras decisiones. Aunque no son muy complicadas y tampoco tienen mucho impacto, ya que cada jugador es distinto y las decisiones que tomen pueden llegar a volverse muy personales.

Como somos un profesor, y tenemos alumnos a nuestro cargo, de nosotros depende qué camino escojan en batalla. De nosotros depende guiar ese camino, darle consejos y tratar de aprovechar al máximo sus habilidades. Al inicio de cada semana, deberemos orientar a los alumnos para que entrenen en esa cualidad. Podemos hacerlo de forma manual o automática y al final de la semana veremos su avance. Además, podremos realizar distintas actividades lo cual nos permitirá ganar puntos de actividad y misiones secundarias, aunque estas abusan mucho de ir de un punto a otro a hablar con distintos personajes.

LAS BATALLAS

En este aspecto se dividen en opcionales o regulares. Las misiones opcionales no te piden un punto de actividad para realizarlas, ya que son la excusa perfecta para buscar mejorar en nuestra estrategia o mejorar características de nuestros personajes. Estas misiones pueden variar, no importa cuantas veces juguemos, no tendremos la misma misión de manera consecutiva.

Las peleas siguen la misma fórmula clásica pero de una forma simplificada. Nos olvidamos del triángulo de fortalezas y debilidades. El juego táctico sigue siendo la base de las peleas, donde el buen uso del terreno y el posicionamiento de las unidades es la clave de la victoria. Al ser un juego de rol, nuestros personajes ganan experiencia cuando atacan o cuando devuelven un ataque. Tener unidades en un buen nivel puede hacer que las peleas sean un paseo, incluso cuando tengamos enfrentamientos con jefes de nivel.

Pero todo esto se arregla un poco debido a la muerte permanente de los personajes. Y es que si abordamos mal una pelea, dejando muy expuesto a nuestro personaje y sin soporte alguno, puede morir y así acabar con su aventura. Debido a distintos factores, uno se llega a encariñar con los personajes y saber que de un descuido no vas a verlos más, te ayuda a que pienses dos veces una jugada, aunque siempre puedes depender del factor suerte.

Otro punto interesante son las 'Unidades de Combate'. Y es que mientras mas mejores el nivel de nuestro personaje con un arma específica, cumpliremos requisitos para cambiar de clase. Estas clases de dividen por niveles y para cada una de ellas necesitaremos una ficha especial que podremos conseguir o comprar en el monasterio. Como estamos ante un juego que simula ser una academia, deberemos rendir un examen para confirmar la clase que buscamos, siempre y cuando tengamos el requisito principal, que es el dominio de un arma en específico.

LA GŔAFICA Y SONIDO

Gráficamente, 'Fire Emblem Three Houses' se ve muy simple. El estilo artístico puede ayudar pero no es algo que nos sorprenda. Podría ser una versión ligeramente mejorada del motor gráfico que se utilizó para los juegos de Nintendo 3DS y aún así podremos ver caídas de fotogramas en momentos puntuales. Aún así, el mejor momento visual de 'Fire Emblem Three Houses' es en las secuencias de animación. Cada una tiene muy buena calidad audiovisual.

La banda sonora es épica de principio a fin. Esta muy bien orquestada y varias piezas musicales encajan a la perfección con el momento, pero nunca sin exagerar. E te apartado es correcto. Los juegos de Nintendo siempre hacen gala de una buena musicalización y en el universo de 'Fire Emblem' existen piezas sonoras de mayor nivel, incluso en entregas anteriores.

Un punto aparte es el trabajo de las voces. Dar la oportunidad de escoger voces en japonés desde un inicio es muy aceptable. Es sorprendente la gran cantidad de líneas de texto dobladas para este juego, cada una con una calidad notable y se siente toda la presencia que le da a cada personaje. No está al nivel de emotividad que mostró Nintendo con 'Xenoblade Chronicles 2', pero se encuentra bastante cerca.

CONCLUSIÓN

​

'Fire Emblem: Three Houses' es un gran juego. Finísimo en muchos aspectos. Después de jugarlo se puede entender por que tiene fanáticos tan fieles alrededor del mundo. 'Three Houses' es un buen inicio para todos los que quieran entrar en la franquicia. Nintendo es capaz de mostrarnos títulos memorables y de enorme calidad. Y más que con un sistema de batalla, profundo y divertido, queda el recuerdo de los personajes cayeron en el camino. 'Fire Emblem: Three Houses' no es un juego perfecto, pero llevar de la mano y mostrar una aventura que atrapa, emociona y cautiva no lo hace cualquier título. 'Fire Emblem' ha regresado.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Nintendo. 'Fire Emblem: Three Houses' pueden encontrarlo en la tienda Online de Nintendo Perú.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Intelligent Systems

• GÉNERO: Videojuego de rol

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• ​PUNTAJE: 9