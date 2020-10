Hablar de ‘Final Fantasy’ es referirnos a la franquicia emblemática del género de rol. Es por esto que la compañía japonesa Square Enix se encuentra desarrollando una nueva entrega de esta, ‘Final Fantasy XVI’, y de la cual se han revelado nuevos detalles, como por ejemplo la activación de su página web oficial.

Pero además de esto, se han revelado detalles acerca de la trama del título. En esta, diversas ciudades, ‘Grand Duchy of Rosaria’, ‘The Holy Empire of Sanbreque', ’The Kingdom of Waloed', ‘The Dhalmekian Republic’, y ‘The Iron Kingdom’, se encuentran en un constante conflicto por la posesión del mayor número de ‘Mothercrystals’, elementos que permiten el desarrollo de las civilizaciones.

Además, se ha revelado que el protagonista del juego será ‘Clive Rosfield’, quien aparece al final del primer tráiler, y quien deberá proteger a su pequeño hermano, ‘Joshua Rosfield', quien cuenta con el poder de ‘Phoenix', (’Elemental', de ‘Fuego').

La compañía japonesa reveló a los tres protagonistas del título.

Y como detalle extra, tenemos a ‘Jill Warrick’, personaje que fue tomada de su tierra natal en el norte, lugar que juró lealtad a ‘Grand Duchy of Rosaria’ y asegurando la paz entre los reinos.

Recordemos que aún no se ha revelado fecha de lanzamiento ni otro tráiler, por lo que seguro deberemos esperar al próximo año.

