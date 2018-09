'Final Fantasy': Descubre su legado en la actual generación de consolas

Square Enix anunció que varios de los títulos legendarios de la serie 'Final Fantasy' llegarán al Nintendo Switch, la familia de dispositivos de Xbox One, incluyendo el Xbox One X, al PlayStation 4 y a STEAM.



Desde explorar el inmenso mundo de 'Ivalice' en 'Final Fantasy XII The Zodiac Age', hasta disfrutar de las icónicas escenas de 'Final Fantasy VII', 'IX' y 'X' / 'X-2 HD Remaster', los fanáticos podrán jugar los reconocidos títulos de 'Final Fantasy' cuando quieran y en donde quieran.



La diversión empieza con el lanzamiento de 'Final Fantasy XV Pocket Edition HD' para Nintendo Switch, y el próximo lanzamiento de 'World of Final Fantasy Maxima' el 6 de noviembre. La serie de 'Chocobo’s Mystery Dungeon' también regresa por primera vez en diez años con 'Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy!' el cual está programado para su lanzamiento este año.

Los títulos que faltan, incluyendo el regreso del RPG de acción cooperativa 'Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition', serán lanzados en el 2019.



La lista completa de los títulos de 'Final Fantasy' anunciados y las plataformas, están disponibles a continuación:



NINTENDO SWITCH

• FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition

• Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY!

• FINAL FANTASY VII

• FINAL FANTASY IX

• FINAL FANTASY X / X-2 HD Remaster

• FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE

• FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD

• WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA



XBOX ONE

• FINAL FANTASY VII

• FINAL FANTASY IX

• FINAL FANTASY X / X-2 HD Remaster

• FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE

• FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD

• WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA



PLAYSTATION 4

• FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition

• Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY!

• FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD

• WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA



PC

• WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA