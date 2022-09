Las franquicias inspiradas en el deporte rey tienen muchos exponentes y en esta ocasión, estamos ante el último título de un legado. ‘FIFA’, de la mano de Electronics Arts, lleva muchos años entre nosotros, incluso más que algunos de los lectores de este espacio, por lo que decir que estamos ante el último título, hablamos de palabras mayores.

Si bien disfruto mucho de estos videojuegos, tuve el gusto de haberle dedicado más horas a ‘FIFA 22′ de las que estoy dispuesto a aceptar y la experiencia fue brillante. Ahora, con mucha expectativa, toca probar ‘FIFA 23′ con la idea de que el futuro será diferente para la franquicia.

La nueva entrega de la franquicia estará disponible desde el 30 de setiembre.

A LA CANCHA

Nos encontramos ante un juego que pule toda su base jugable y añade muchas funciones interesantes para los nuevos jugadores. ‘FIFA 23′, como otros juegos del género, tiene una base ya consolidada de jugadores, por lo que consejos y modos adicionales para ayudar a los más nuevos siempre es de aceptar. En concreto, el centro de entrenamiento incluye algunas misiones concretas dentro de los partidos. Estas misiones invitan a realizar ciertas acciones específicas o tomar cierto estilo de juego. Claro que pueden ser desactivadas en cualquier momento, pero ayuda a entender mucho la forma de juego.

Una de las principales mejoras es la adición de nuevos movimientos. Creo que la principal misión de este tipo de juegos es parecerse lo máximo posible a la realidad, sin dejar de lado lo fantástico. ‘FIFA 23′ lo viene consiguiendo desde hace muchos años y si bien hay detalles interesantes, es parte de la evolución natural de la franquicia. Estos añadidos ayudan a la percepción de realismo, más que en sus posibilidades.

Es cierto que revolucionar un juego de este tipo es muy difícil ya que la misma fórmula es mejorada entrega tras entrega, pero lo que podemos indicar es que no puedes quitar más de lo que agregas. Una de las cosas que me parecieron interesantísimas fue la introducción a ‘FIFA 22′, una especie de historia donde eres una promesa del fútbol que va recorriendo las calles de París hasta El Parque de los Príncipes donde conoce a personajes importantes y busca hacerse un nombre en el aclamado club francés. Este inicio me hizo acordar al modo ‘The Journey’, previamente en la franquicia, pero ahora, en ‘FIFA 23′, no tienes ninguna secuencia o modo similar que te reciba, ocasionando una muy fría bienvenida.

La adición de HyperMotion 2 va a proporcionarnos no solo movimientos más realistas, sino información detallada de las jugadas importantes. Este detalle queda interesante como datos precisos, pero a nivel de juego, no queda más que como una curiosidad.

La cantidad de contenido siempre es de agradecer, pues tenemos los torneos de siempre, incluyendo los torneos sudamericanos y pronto veremos contenido del mundial Qatar 2022. Si somos jugadores en solitario o estamos enfocados en el modo en línea, ‘FIFA 23′ sigue siendo una experiencia muy agradable, teniendo incluso recompensas si el juego detecta progreso de la versión anterior.

Aplaudo la iniciativa de juego cruzado dentro de las mismas versiones, por lo que usuarios de PlayStation 4 pueden jugar con Xbox One y así también con la versión de nueva generación. Si bien, este es un detalle para agradecer, las ventajas exclusivas como el HyperMotion 2 hace que el juego cruzado entre plataformas de diferentes generaciones sea imposible.

GRÁFICOS

A nivel visual, seguimos teniendo un juego sólido y muy vistoso, pero sin muchos cambios. Vemos más detalles en algunos jugadores que antes se percibían como muy genéricos y muchas más animaciones para los fanáticos de las tribunas. Sin duda, solamente como espectáculo visual, ‘FIFA 23′ es un juego muy entretenido de ver.

DETALLES

Lamentablemente, como producto general, ‘FIFA 23′ es un juego que aprovecha su posición respecto al rival y bajo la regla del mínimo esfuerzo nos otorga un producto sólido, pero no tan arriesgado como años anteriores.

Quizás Electronic Arts está preparando un nuevo inicio con ‘EA Sports FC’ enfocado solamente en la nueva generación y sus posibilidades, pero lo ofrecido con’FIFA 23′ se percibe como un juego aún más conservador de lo habitual.

Si bien es un juego mucho más cinematográfico por momentos, muchos esperaban un juego más grande a modo de despedida. Claro, que el contenido del próximo mundial va a cambiar mucho la percepción del juego, pero actualmente, esa es la sensación.

CONCLUSIÓN

‘FIFA 23′, aun sin tanta ambición, es un juego buenísimo y sigue estando a años luz de su más cercano rival. Si eres habitual de la saga, ya sabes que encontrar, y si eres un jugador nuevo, sus características enfocadas a aprender sus mecánicas lo vuelven el juego más amigable para conocer la franquicia.

El análisis de ‘FIFA 23′ fue desarrollado graacias a una copia digital del título enviada por Electronic Arts para consola PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Electronic Arts

• GÉNERO: Deporte, Simulación

• DISTRIBUIDOR: Electronic Arts

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de ‘FIFA 23’