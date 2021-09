Estando ya a poco para el lanzamiento de ‘FIFA 22’, Electronic Arts anunció que ampliará la lista de equipos oficiales para el videojuego gracias a un nuevo acuerdo exclusivo de licencia con la Serie A de Italia.

Así es, esta nueva alianza incluye catorce clubes, con derechos exclusivos para activaciones, incluyendo la integración de la Serie A en el ‘FUT Team of the Week’, el ‘FUT Serie A Team Of The Season’ y un nuevo premio al ‘Player of the Month de EA SPORTS’.

Detalles aparte, ‘FIFA 22’ contará con más de 17 mil jugadores en más de 700 equipos, 90 estadios creados con gran realismo y más de 30 ligas con licencia que darán a los usuarios acceso exclusivo a las mayores competencias del mundo como la UEFA Champions League hasta la CONMEBOL Libertadores, entre otras.

‘FIFA 22’ saldrá a la venta el 1 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC.

Nuevo tráiler de ‘FIFA 22’

