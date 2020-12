La compañía japonesa SNK anunció que ‘Fatal Fury: First Contact’ ya se encuentra disponible en Nintendo Switch a través de la tienda virtual de Nintendo.

Lanzado originalmente en 1999 y basado en gran medida en el juego de peleas arcade ‘Real Bout Fatal Fury 2’, este clásico de la consola NeoGeo Pocket Color Selection permite a los jugadores enfrentarse a personajes clásicos como ‘Terry Bogard’, ‘Geese Howard’, ‘Mai Shiranui’, así como a los recién llegados ‘Rick Strowd’ y ‘Li Xiangfei’.

Las características de ‘Fatal Fury: First Contact’ incluyen el regreso de la mecánica de ‘Potential Power’ que permite a los jugadores desatar un movimiento especial ultraletal al borde de la muerte, así como la posibilidad de jugar como el protagonista del título y como el jefe oculto del juego, ‘Alfred’.

Cabe recordar que los clásicos NeoGeo Pocket Color Selection ‘SNK Gals Fighters’, ‘King of Fighters R-2′, ‘Samurai Shodown 2’ y ‘The Last Blade: Beyond the Destiny’ ya están disponibles en Nintendo Switch.

VIDEO RECOMENDADO

Video de ‘Fatal Fury: First Contact’