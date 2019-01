'Far Cry New Dawn': No se pierdan su nuevo y post apocalíptico tráiler [VIDEO]

Ubisoft estrena un nuevo tráiler de la historia de 'Far Cry New Dawn', en el que podremos descubrir el estado en el que quedó 'Hope County' después de los eventos de 'Far Cry 5' y prepárate para enfrentar una nueva amenaza en un ambiente completamente desconocido.

17 años después de una catástrofe nuclear que arrasó con los pilares de la sociedad, será tu turno de liberar una vez más a los habitantes de 'Hope County'. La tierra ha sido recuperada por la naturaleza, cubierta por el exuberante 'superbloom' y en ella rige la ley del más fuerte. Los coloridos paisajes repletos de vida son el escenario perfecto para llevar la locura de la saga 'Far Cry' a un nuevo nivel.

Los 'Highwaymen', liderados por las despiadadas gemelas 'Mickey' y 'Lou', están preparados para tomar el control y aprovecharse de cualquier sobreviviente. Crea las alianzas más inesperadas, letales armas y equipo con los despojos del viejo mundo para provocar caos dentro de las filas de la banda de forajidos más cruel del nuevo mundo. Está en ti llevar la ley a la tierra a como dé lugar.

'Far Cry New Dawn' se estrenará el próximo 15 de febrero para PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One y PC.