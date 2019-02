'Far Cry: New Dawn': El doble de maldad llega con el nuevo tráiler de las gemelas 'Mickey' y 'Lou' [VIDEO]

El post-apocalíptico mundo de 'Far Cry: New Dawn' , y en especial 'Hope County', es una región llena de misterio, peligro y potencial explosivo para la diversión caótica, pero más aún gracias a las peligrosas hermanas gemelas 'Mickey' y 'Lou'.

A las nihilistas gemelas no les agrada que interrumpas su fiesta post-apocalíptica y se manifestarán de manera constante en todo 'Far Cry: New Dawn'; cuando no estén en pantalla, verás su influencia reflejada en sus coloridas y anarquistas flores. Además, desatarán su furia directamente en tus audífonos cuando sus planes se vean frustrados.

Y para tener una clara muestra de lo que pueden hacer, Ubisoft ha publicado un nuevo y explosivo tráiler realizado con actores reales, los cuales nos demuestran lo explosivas y destructivas que pueden ser 'Mickey' y 'Lou'.

'Far Cry: New Dawn' se estrenará el 15 de febrero del 2019 para PS4, Xbox One y PC, y representa una nueva entrega en la franquicia; una experiencia que nadie debe perderse.