'Far Cry 5': Ubisoft revela todos los detalles del próximo season pass [VIDEO]

Ubisoft ha anunciado una gran cantidad de detalles del contenido planeado para después del lanzamiento, incluyendo tres aventuras DLC dentro del Season Pass y contenido gratuito para todos los poseedores de 'Far Cry Arcade', así como eventos en vivo y mucho más. Todo vendrá después del estreno de 'Far Cry 5' del próximo 27 de marzo.



Los jugadores que adquieran el Season Pass o la Gold Edition de 'Far Cry 5' continuarán las excepcionales aventuras en tres DLC: 'Hours of Darkness', 'Dead Living Zombies' y 'Lost in Mars'.



- 'Hours of Darkness': Los jugadores viajarán atrás en el tiempo a Vietnam, para combatir contra las fuerzas del Viet Cong y salvar a sus compañeros.



- 'Dead Living Zombies': Los jugadores harán equipo con amigos para resistir ola tras ola de zombies en siete escenarios diferentes inspirados en la estética de las películas serie B.



- 'Lost in Mars': Los jugadores partirán de la Tierra para comenzar una encarnizada lucha contra arácnidos marcianos y salvar al planeta de la invasión inminente.



Además, todos los poseedores del Season Pass para consolas recibirán contenido para un jugador de la, aclamada por la crítica, Classic Edition de 'Far Cry 3', que estará disponible cuatro semanas antes del lanzamiento como una compra individualde verano.

Por su parte, los jugadores de PC recibirán la versión completa de ' Far Cry 3' en una fecha posterior al estreno de 'Far Cry 5'.



Todos los jugadores de 'Far Cry 5' también tendrán acceso a 'Far Cry Arcade', la evolución del editor de mapas que permitirá una cantidad ilimitada de modos de juego y la oportunidad de crear mapas. 'Far Cry Arcade' incluirá mapas jugables anteriores de la franquicia, así como otros títulos de Ubisoft, incluyendo contenido de 'Assassin’s Creed IV: Black Flag', 'Assassin’s Creed Unity' y 'Watch_Dogs', que pueden utilizarse para crear experiencias en solitario, cooperativas o multijugador.



Finalmente, 'Far Cry 5' organizará eventos en vivo que recompensarán a los jugadores con nuevos artículos de personalización, incluyendo vehículos únicos y carátulas para armas que permitan completar diferentes retos conforme exploran el condado de 'Hope County'.



Recuerden que 'Far Cry 5' saldrá a la venta el próximo 27 de marzo para PS4, Xbox One y PC.