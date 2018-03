Muy pronto estará publicándose Far Cry 5 , el nuevo juego de Ubisoft; pero mientras la fecha llega, la compañía gala ha presentado “Inside Eden’s Gate”, un cortometraje original inspirado en el mencionado videojuego, y que se estrenará en exclusiva en el servicio on-demand de Amazon Prime el 5 de marzo.

Ambientada en el ficticio Hope County, Montana, “Inside Eden’s Gate” se sumerge en el culto del Proyecto en Eden’s Gate y su despiadado líder, Joseph Seed. El corto es producido en alianza con Amazon y Asylum, una aclamada división del prolífico estudio cinematográfico Legendary Entertainment.



En “Inside Eden’s Gate”, los rumores acerca de un culto fanático denominado el Proyecto en Eden’s Gate atraen a tres bloggers al remoto Hope County, Montana. Mientras los bloggers siguen las pistas de lugareños perdidos y otros extraños eventos, se enfrentarán cara a cara con Joseph Seed –interpretado por el mismo actor que da vida al líder del culto en el videojuego- y el resto de los integrantes de un culto apocalíptico.

Producida por Asylum Entertainment, “Inside Eden’s Gate” cuenta con la participación de Greg Byrk (A History of Violence) y Kyle Gallner (American Sniper).



Pero muy aparte de esto, Ubisoft ha publicado un tráiler live action del esperado título, el cual nos permite poder conocer al antogonista de turno, el padre Joseph Seed. No se lo pierdan, y recuerden que Far Cry 5 saldrá a la venta el próximo 27 de marzo en PS4, Xbox One y PC.