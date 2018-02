Far Cry 5: Ubisoft nos presenta a Boomer, nuestro amigo canino [VIDEO]

Dentro de casi un mes, Ubisoft estará lanzando a los diversos mercados Far Cry 5 , y para estar mejor informados referente a esta entrega de la franquicia, el día de hoy el site IGN ha publicado un nuevo video en donde se puede conocer a uno de los aliados que tendremos en el título, Boomer.



Este nuevo material está dedicado a nuestro compañero canino, pero muy aparte de mostrarnos como es que luce este héroe de cuatro patas, Ubisoft demuestra que para la inclusión de este personaje hubo un proceso de investigación científica, ya que el estudio desarrollador al momento de llegar a Montana se percató no sólo la cantidad de perros en las casas, sino las labores de cuidado y ayuda para las familias.



Para lo que fue la captura de movimiento, el estudio contó con la ayuda de un pastor ovejero australiano, raza en la se inspiraron para definir lo que es el comportamiento de Boomer. Y teniendo esto claro, no cabe duda que ya sea en un estudio de grabación o en el mundo de los videojuegos, son el mejor amigo del hombre.



Far Cry 5 nos llevará hasta el corazón de EE.UU., en donde deberemos acabar con una secta que tiene atemorizada a la población gracias a su violento fanatismo religioso. Far Cry 5, que saldrá a la venta el 27 de marzo del 2018 para PS4 Pro, PS4, Xbox One, Xbox One X y Windows PC.

FUENTE: IGN