'Far Cry 5': La gran redención llega al mercado [RESEÑA]

Luego de haber creado a nuestro personaje bajo ciertos parámetros gracias al editor que Ubisoft ha incluido, la trama nos ubica en el mundo escalofriante de las sectas religiosas, algo muy común en la actualidad y en las que muchas personas, sea la religión que sea, se ven manipuladas por estas.

Esta entrega no se va por las ramas al momento de mostrar lo peligroso de este tipo de agrupaciones. Y si bien hay ciertos momentos previsibles en el argumento de Far Cry 5, la emoción y acción que podemos disfrutar al jugarlo resultan de lo mejor.



'Far Cry 5' transcurre en 'Hope County', un condado ubicado en las montañas del estado de Montana. Un hermoso lugar que muestra a la perfección cómo es la Norteamérica profunda. Aquí, nuestro protagonista se dirige junto a otros representantes de la ley, en busca del 'Padre Joseph Seed', quien es el líder de la secta del 'Proyecto Puerta del Edén', y que al mismo tiempo ha tomado el control de la pacífica y pequeña localidad a través de la palabra, la evangelización, el armamento, los asesinatos y locura religiosa.



Tras una breve reunión con el 'Padre Seed', la cual acabará de forma abrupta, inicia toda nuestra aventura en este condado. Junto a 'Dutch' (nuestro salvador), es que daremos nuestros primeros pasos por 'Hope County', y descubrir que 'Joseph Seed' siempre estará acompañado de sus hermanos.

El mapa que se nos plantea estará delimitado de forma clara en tres zonas controladas por cada uno de los hermanos, los cuales gozan de un buen trabajo y personalidad. Las regiones son ' Holland Valley', dominada por John Seed (el bautista), 'Hebane River', zona controlada por 'Faith Seed', y 'Whitetale Mountain', región dominada por 'Jacob Seed' (el soldado).



Para poder llegar hasta la misma semilla del mal (el 'Padre Seed'), deberemos vencer a cada uno de sus lugartenientes. Pero no estaremos solos, ya que contaremos con el apoyo de diversos aliados en las zonas que exploraremos.



Para combatir y plantar cara a toda esta agrupación, tendremos una gran variedad de armas de fuego y otras como las arrojadizas, las cuales estarán compuestas por cartuchos de dinamita, explosivos caseros, granadas, cócteles Molotov, cuchillos y una que otra sorpresa más. Y como plus a esto, tenemos los Boost que nos ofrece la 'Homeopatía', gracias a la que podremos mejorar nuestra fuerza, resistencia, y velocidad.



A la par de todo el armamento, tendremos un gran parque motor. Podremos acceder a autos deportivos, camionetas, Pick Ups, tractores, Quads, motos, aviones, hidroaviones, helicópteros, motos de agua, lanchas, entre otros.



La gran variedad de equipo que tenemos para cumplir nuestros objetivos hace que nos perdamos un poco en lo que respecta a las misiones secundarias del juego, las cuales nos ayudarán a obtener o mejorar nuestras habilidades para el campo de batalla, todo en forma de un típico árbol de desbloqueo gracias a los puntos de destreza.



'Far Cry 5' llega con pequeños detalles de personalización relacionados a lo que es un RPG, vale decir: la evolución de nuestro personaje conforme vayamos cumpliendo ciertas misiones o retos, siempre en forma individual y que nos permitirá desbloquear diversos artilugios como paracaídas, traje de vuelo, mejoras para nuestras armas, etc.



En esta entrega, nuestro personaje estará acompañado casi todo el tiempo, tanto cuando jugamos offline como online. Podremos disfrutar jugando con un amigo en línea, salvando el inicio y algunas misiones específicas, o de forma individual contratando a un personaje NPC, siempre teniendo en cuenta que cada uno goza de diversas características.



Graficamente 'Far Cry 5' luce increíble haciendo uso del Dunia Engine. Esta entrega es un mundo abierto espectacular aunque llega a presentar ciertos bugs o glitches, los cuales no son esporádicos. Para este análisis, usamos una consola PS4 normal, y no hubo mayor problema.

La extensión del condado de ' Hope County' es perfecta y todo se aprecia muy bien detallado, aunque el 'popping' no estará ausente, ya que al momento de ir acercándonos a diversos árboles por ejemplo, estos aparecerán de forma imprevista. Eso sí, el día y la noche lucen de manera excepcional en esta versión, siempre con 'framerate' parejo a 30fps dinámicos en 4K y 60fps en 1080p.



El ambiente y la recreación campirana americana está muy bien lograda, más aún cuando este mismo habitad puede resultar peligroso, ya que una gran variedad de animales salvajes campan por su entorno: ciervos, vacas, toros, osos, pumas, buitres.



'Far Cry 5' llega también con el modo Arcade, una experiencia que Ubisoft Montreal ha implementado y en la cual permitirá a la comunidad poder crear niveles o mapas, los cuales podrán ser compartidos en línea, y que por ende podremos jugar.



Un detalle interesante de este modo de juego es que podemos disfrutarlo en modo multiplayer, es decir enfrentando a otros gamers en forma de duelos tipo Deathmatch.



Este modo tiene mucho potencial pero dependerá mucho de la misma comunidad. Además, llega con assets de otros juegos de Ubisoft, como por ejemplo 'Assassin’s Creed Unity', 'Watch Dogs', 'Far Cry Primal' y muchos otros más que irán llegando con el transcurso de las semanas.



CONCLUSIONES



'Far Cry 5' es muy bueno. La trama y sus villanos son de lo mejor, y estoy seguro que muchos los recordarán por largo tiempo. Además, el riesgo planteado por Ubisoft al brindarnos una aventura de temática religiosa le ha dado ese plus extra, aunque estoy seguro que en algunos lugares conservadores podría causar cierto rechazo. A todo esto, hay que sumarle el Modo Arcade, con un gran potencial.



'Far Cry 5' ha logrado un muy alto nivel en todos sus apartados, una entrega de mundo abierto que regresa por todo lo alto y que mantendrá a todos en tensión gracias a su excelente calidad, pese al doblaje español (España). Muy pronto estarán llegando los DLC´s, tres para ser más exactos, con los que podremos llegar hasta Marte o hacer frente a zombies. Así que de contenido extra no se preocupen. 'Far Cry' ha regresado.

FICHA



Plataforma: PS4 / Xbox One / PC

Desarrolladora: Ubisoft Montreal

Género: Acción, Shooter, FPS, Arcade

Distribuidor: Ubisoft

PUNTAJE: 9