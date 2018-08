'Far Cry 5' ya tiene disponible 'Dead Living Zombies', su tercera aventura [VIDEO]

Ubisoft anunció que Far Cry 5: Dead Living Zombies, la tercera aventura luego del lanzamiento del título, ya está disponible para PS4, la familia de dispositivos Xbox One incluyendo el Xbox One X y PC con Windows.



'Far Cry 5: Dead Living Zombies' lleva a los jugadores a acompañar a 'Guy Marvel', director de películas de tercera, quien intenta plasmar su visión de una épica saga zombie.

Con mapas diseñados dentro del Far Cry Arcade Editor, los usuarios podrán explorar siete diferentes escenarios fílmicos al tiempo que enfrentan hordas de no muertos en azoteas, granjas, bases militares y más. Después de completar cada mapa, los sobrevivientes podrán desbloquear 'Score Attack' y recibir una clasificación de tres estrellas que les permitirá acceder a nuevas armas y equipo para 'Hope County'.



Además, una nueva actualización del título presenta a los jugadores de 'Far Cry 5' una serie de nuevas características que incluyen, por ejemplo, el modo New Game + (recomenzar la historia de 'Far Cry 5' después de completar la campaña principal), Objetos Destruibles (bloques de construcción genéricos que pueden romperse en cubos más pequeños mediante disparos o de formas más creativas) y Herramienta de guión (permite crear gatillos de acción en el diseñador de mapas dependiendo del comportamiento del jugador).



Ambientado en Estados Unidos, por primera vez en la franquicia, 'Far Cry 5' ofrece a los jugadores total libertad para explorar el aparentemente tranquilo, pero profundamente demencial mundo como el nuevo alguacil del ficticio 'Hope County', Montana.