La historia de ‘Exit de Gungeon’, secuela alterna (‘Spin Off’) de ‘Enter de Gungeon’, es simple, directa y enfocada más en la experiencia a sobrevivir a una lluvia de disparos consecutivos. Aquí encarnaremos el papel de uno de grupo de personajes; un ‘soldado’, una ‘cazadora’, una ‘convicta’ y un ‘piloto’. La misión, es ingresar en la ‘armazmorra’ (de ahí la traducción de la palabra ‘Gungeon’) y conseguir un arma que tiene la capacidad de ‘matar al pasado’.

CAMBIOS Y MÁS CAMBIOS

En esta oportunidad vuelven los personajes de la inicial entrega, pero con cambios muy notorios en las mecánicas de juego enfocados en el escape de la ‘Armazmorra’ debido a una serie de eventos paradójicos originados por una supuesta destrucción del pasado. De esta manera nuestros personajes deben salir lo mas rápido posible mientras todo se viene abajo.

Otros cambios son el manejo de cámara, la cual cambia de vista superior a vista lateral. Otro cambio apunta hacia nuestro personaje el cual se desplazará de costado, saltando y esquivando disparos. Otro cambio notorio es que ahora las mecánicas de la precuela cambian por una que mas asemeja al de un tipo de juego en el que nuestro personaje se encontrará la mayoría del tiempo sobre una plataforma que no parará de ascender mientras todo se derrumba. De esta manera aparecerán oleadas de enemigos los cuales se deben superar hasta su término (‘arcade’).

Luego de superada esta pantalla se llegará a un escenario fijo donde volverán a aparecer oleadas de enemigos y posteriormente volver a subir en la plataforma y enfrentarse a un jefe. Todo esto se repite unas cuatro o cinco veces hasta hallar la salida. Entre secuencia y secuencia podremos hacer algunas compras, ya sea de ítems de recuperación de salud o balas y armamento ‘potenciador’.

Como detalle extra, a diosa llamada ‘Kalibre’ será la responsable de ir modificando nuestro armamento, así que en muchas situaciones vamos a tener que adaptarnos a las armas que nos toquen.

DISPAROS POR TODOS LADOS

Las mecánicas de disparos no han cambiado en lo absoluto, es más, ahora los enemigos no solo no pararán de aparecer, sino que sus disparos rebotarán en las paredes y hasta nos perseguirán. El sistema de ruedo para evitar los disparos, así como los ‘fogonazos’ que pondrán fin a una cadena de disparos enemigos no podrían faltar.

GŔAFICOS Y SONIDO

Las gráficas son un homenaje a los videojuegos retro, esto ya lo disfrutamos desde la anterior entrega, aunque hubiera sido más notorio contar con secuencias animadas y no con imágenes estáticas y texto. Respecto a la música, esta resulta ser adictiva, inclusive la compañía encarga de publicar el título, Devolver Digital, nos comparte la banda sonora en Spotify para poder disfrutarla.

CONCLUSIÓN

‘Exit the Gungeon’ es un gran título con cambios notorios que aumentan la competitividad entre amigos, goza de gran nivel por el reto que ofrece y ofrece muchas horas de acción y disparos por doquier. Disponible para Nintendo Switch, PC con Steam e iOS a través de Apple Arcade. ¿Lograrás salir de la ‘Armazmorra’?.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital para Nintendo Switch enviada por Nintendo. ‘Exit the Gungeon’ puede ser encontrado en la tienda Online de Nintendo Perú.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch, PC, iOS

• DESARROLLADORA: Dodge Roll

• GÉNERO: Arcade, Aventura, Acción

• DISTRIBUIDOR: Devolver Digital

• ​PUNTAJE: 7.5