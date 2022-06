Hablar de ‘Evil Dead’ es hablar de una de las franquicias considerada por muchos como un icono del cine de horror de los ochenta, conocidas como películas de ‘Serie B’.

ACCIÓN PURA

Con una historia que toma como referencias la práctica de rituales, posesiones demoniacas y hasta el mismísimo Necronomicon, libro ficticio creado originalmente por el escritor norteamericano H.P Lovecraft. En esta oportunidad el equipo de Saber Interactive, responsables del desarrollo de títulos como ‘World War Z’ y ‘A Quiet Place’, ahora nos trae un título que bebe directamente de esta ochentera y demoniaca franquicia de culto, titulado, ‘Evil Dead: The Game’.

‘Evil Dead: The Game’ se nos presenta como un título del genero multijugador asimétrico con cámara de tercera persona. En donde un grupo de jugadores deberá hacerle frente a un demonio controlado por otro jugador, mientras estos recorren un inhóspito y terrorífico boque en búsqueda de una serie de artículos que deberán recolectar para hacer frente y erradicar al mal que los acacha constantemente.

De primera mano se puede notar que el equipo de Saber Interactive no solo ha recreado al detalle a los protagonistas, escenarios y ambientaciones más emblemáticas de la franquicia, sino también ha logrado captar la esencia demoniaca, tensión y desesperación en cada rincón del mapa. Con combates más que sangrientos y repletos de ataques cuerpo a cuerpo, horas de enemigos, emboscadas y jefes de nivel,

‘Evil Dead: The Game’ no solo repite formulas pasadas de entregas similares dentro del género, sino también imprime el terror en cada secuencia de juego como los son los latidos del corazón de nuestros personajes para poder reconocer el nivel de miedo alcanzado, una serie de ‘screamers’ en pantalla que nos ocasionaran mas de un susto; así como también la presencia de ejércitos de demonios, esqueletos y poseídos, provenientes de las películas. Adicionalmente también se incluyen a los personajes de la más reciente serie del canal ‘Starz: Ash vs. Evil Dead’, donde podremos disfrutar una vez más del carismático Ash Williams y compañía.

Dentro de los modos de juego, y adicionalmente a los clásicos modos de ‘Supervivientes vs Demonios’, también incluye un modo de ‘misiones’ y ‘extras’. En el modo de ‘misiones’ iremos recreando secuencias de cada una de las películas de la franquicia. Y en ‘extras’ podremos desbloquear una serie de grabaciones más que interesantes con respecto a las historias dentro de la franquicia.

Cada uno de los personajes ya sean supervivientes o demonios disponen de diferentes tipos de roles dentro de cada partida, los cuales van desde ‘guerrero’, ‘cazador’, ‘apoyo’ y demás funciones que los obligaran a trabajar en equipo. También se podrán desbloquear habilidades dentro del propio árbol de habilidades para cada personaje los cuales los potenciarán mientras más puntos y niveles logren ganar por partida. Todo esto permite que el titulo se mantenga dentro de un ritmo que entretiene al jugador, a la vez que lo engancha a seguir desarrollando a su personaje probando diferentes situaciones dentro de cada partida de juego.

DE PELÍCULA

Los gráficos presentan buen detalle con respecto a los personajes de ‘Evil Dead’, resaltando más que nada las ambientaciones, escenarios, iluminación y reflejos, los cuales aportan considerablemente a la sensación de terror, desesperación y miedo mientras se recorre cada rincón del escenario. Uno de los puntos negativos se encuentra el manejo de la cámara, debido a que el titulo se maneja dentro de la vista en tercera persona, en muchas oportunidades nos jugaran malas pasadas durante los ataques, de igual manera dentro de espacios cerrados.

Dentro del apartado sonoro, este es genial, logrando ser lo suficientemente inversivo, con efectos que van desde alaridos, susurros, gritos y hasta el mismo narrador no solo cumple una función como parte de la aventura sino también logra que cada avance dentro de la partida sea parte de la historia.

CONCLUSIÓN

‘Evil Dead: The Game’ es un título que aporta mucho más a lo ya antes visto, mezclándolo ingeniosamente con una buena ambientación, atmosfera y logra adaptar perfectamente el género e historia de esta franquicia dentro de un título multijugador asimétrico. Trabajando de una forma más que ingeniosa el manejo del miedo y desesperación por sobrevivir de cada jugador, sin dejar de lado la esencia que imprimió el director Sam Raimi al momento de llevar esta franquicia a la pantalla en la década de los ochentas.

El análisis de ‘Evil Dead: The Game’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Saber Interactive para consola Microsoft.

Tráiler de lanzamiento de ‘Evil Dead: The Game’

