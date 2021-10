En un abrir y cerrar de ojos ya estamos en octubre y queda poco más de dos meses para que finalice el 2021. Sin importar ello, muchos videojuegos se alistan para ingresar al mercado y convertirse en los favoritos de los usuarios. Por cierto, es importante recalcar que algunos de los próximos títulos ya llegaron a Gold, ¡así que sus lanzamientos son inminentes!

Lo mejor es que todos los que hemos elegido son bastante diversos. Ok, sí, hay más de un first person shooter en la lista, pero las temáticas entre ellos son tan distintas como el día y la noche. Por un lado, tenemos algo enfocado en la Segunda Guerra Mundial con Call of Duty: Vanguard, y por otro, algo totalmente orientado a zombis con Back 4 Blood.

Hay más de un juego deportivo, lo sé. Pero lo que ofrece EA SPORTS FIFA 22 y Riders Republic, no puede compararse en lo más mínimo.

¡Entonces no esperemos más y veamos esa lista!

Deathloop

Probablemente uno de los más singulares de esta lista. Es complicado definir el género de Deathloop, ya que tiene de first person shooter y de roguelike, sin mencionar los elementos de ciencia ficcón que adornan su historia. Sea como fuere, prepárate para mucha adrenalina cuando el título de Bethesda salió a la venta el 14 de septiembre.

Deathloop. (Difusión)

Death Stranding Director’s Cut

Con el título anterior mencioné la ciencia ficción y lo complicado del género, ¿no? Bueno, nada me preparó para lo que nos ofreció Death Stranding con su lanzamiento original. Ahora, repotenciado para sacarle el máximo provecho a PlayStation 5, el Director’s Cut ofrecerá la experiencia definitiva del título. Las mejoras en el combate, los nuevos enemigos, nuevas construcciones, vehículos y misiones, harán que tu tiempo con Sam Porter sea lo más divertido y extraño(?) posible. El título salió a la venta el 24 de septiembre.

Death Stranding Director’s Cut. (Difusión)

EA SPORTS FIFA 22

Gracias a la inclusión de la tecnología HyperMotion, este año tendremos una experiencia más inmersiva con movimientos orgánicos al momento de buscar el control de la pelota, los amagues e incluso con las disputas aéreas. Todo ello se junta a las mejoras de los modos Carrera, Ultimate Team y Volta que harán su regreso este año. EA SPORTS FIFA 22 salió a la venta el 27 de septiembre.

FIFA 22. (Imagen: EA)

Far Cry 6

Si eres fan de Breaking Bad, Volver a ver a Giancarlo Esposito será todo un placer. El recordado “Gus”, interpretará al carismático villano Anton Castillo y tú, como protagonista del juego, deberás encabezar una revolución que buscará despojarlo del poder. Los mejores aspectos de la franquicia regresan una vez más para brindarnos bastante contenido una vez que hayas terminado la campaña principal. Far Cry 6 salió a la venta el 7 de octubre.

Los dos títulos de Ubisoft serán lanzandos más adelante.

Back 4 Blood

Todo el mundo rogaba por Left 4 Dead 3, eso es cierto, pero ahora que hemos probado Back 4 Blood, por favor, ¡dánoslo siempre! El título es un sucesor espiritual que viene de la mano de Turtle Rock Studios y que se ha construido en base de todo lo que hizo a Left 4 Dead una experiencia memorable. Zombis, armas, trabajo cooperativo y mucho enemigos harán que este sea uno de los juegos más atractivos de lo que resta del año. Por cierto, si llegaste a probar la beta, entonces sabes de lo que te estoy hablando. Back 4 Blood llega el 12 de octubre.

Back 4 Blood. (Difusión)

Battlefield 2042

Con cada juego de Battlefield surge una pregunta clave: ¿cuándo y dónde está ambientado? Dado que las anteriores entregas han tenido una gran diversidad de escenarios, hay muchas cosas en el aire en este sentido. Ahora sabemos que el nuevo juego está ambientado en el año 2042, durante un gran conflicto entre Estados Unidos y Rusia. También sabemos que el juego será compatible con servidores de 128 jugadores, lo que debería suponer una gran carnicería. Battlefield 2042 llega el 22 de octubre.

Todos podrán probar lo nuevo de Electronic Arts y DICE, ‘Battlefield 2042’.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Hay que aceptar que, desde el lanzamiento de los Guardians of the Galaxy del MCU, estos héroes han ingresado al mainstream de forma colosal. Y la esencia de la película llega a PlayStation con un título cargado de color, disparos y, por supuesto, música. Marvel’s Guardians of the Galaxy llega el 26 de octubre.

El título de Square Enix saldrá a la venta de cara a las fiestas de fin de año.

Riders Republic

Una cantidad bastante generosa de distintas disciplinas harán que tu meta sea siempre la de lanzarte como cohete hacia la meta, dejando atrás a otros competidores, todos ansiosos por llegar siempre entre los primeros puestos. Ya sea por nieve, tierra o aire, Riders Republic representa exageración y diversión. El título saldrá a la venta el 28 de octubre.

Call of Duty: Vanguard

Regresando nuevamente a la Segunda Guerra Mundial, el Call of Duty de este año se perfila como uno de los mejores de la franquicia. Campala, multijugador, zombis y Warzone, son parte de la oferta de este año que buscará mejorar las mecánicas de juego, al mismo tiempo que innova sobre los títulos pasados. Call of Duty: Vanguard sale a la venta el 5 de noviembre.

Call of Duty: Vanguard es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Sledgehammer Games y distribuido por Activision. Su fecha de lanzamiento está programada para el 5 de noviembre. | Crédito: callofduty.com

Dying Light 2: Stay Human

Tras algunos retrasos, la secuela de Dying Light se ve increíble. ¿Qué tan bien suena un mundo abierto, repleto de zombis y dónde el parkour será tu único medio de escape? Así es, ¡compro! Recuerda que la oscuridad será tu peor enemigo, ya que todos los zombis se vuelven más feroces durante la noche. Dying Light 2: Stay Human llega a PlayStation el 7 de diciembre.

