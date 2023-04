El desarrollo de ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ no ha sido fácil, sino todo lo contrario. El título de Rocksteady y Warner Bros. Games ha tenido mil y un problemas y su futuro parecía incierto debido a los constantes retrasos.

Y si uno pensaba que no podía suceder algo más a todo lo visto, desde la desarrolladora han anunciado que el título, el cual iba a salir a la venta el próximo 26 de mayo, se ha retrasado hasta el 2 de febrero del próximo año.

Así es, tal y cual podemos ver, ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ no llegará a las tiendas hasta después de una gran cantidad de meses,algo que nadie pensaba. Esto, puede deberse en parte a los comentarios negativos que surgieron luego de las secuencias de juego vistas en el último ‘State of Play’.

De esta forma, este año solo tendremos a ‘Hogwarts Legacy’ como el único título de Warner Bros. Games, salvo que veamos algo del tan rumoreado ‘Mortal Kombat 12’.

Tráiler de ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’