En sus marcas, listos… Ya…¿Quién de niño, o de adulto no se detiene en los pasillos de juguetes de las tiendas al ver a los míticos autos ‘Hot Wheels’?, ¿Quién de adulto no los colecciona?, ¿Quién no ha buscado su propio auto para tenerlo en miniatura?

Son estos pequeños vehículos y pistas de carreras parte de la cultura lúdica de la mayoría de nosotros; y muchos crecimos comprándolos, coleccionándolos y jugando con ellos. Armar una pista de carreras que abarque todo el comedor de la casa fue el sueño de muchos, e inclusive el llegar a coleccionar estos increíbles ‘carritos’ la pasión de otros.

‘Hot Wheels Unleashed’ saldrá a la venta el 30 de setiembre.

DE COLECCIÓN

Ahora, y previo a su lanzamiento, nos llega un título que recoge toda la pasión por estos singulares vehículos a escala y los condensa en un genial título de carreras; ‘Hot Wheels Unleashed’, el cual se nos presenta como un título de conducción en tercera persona donde podremos elegir, en esta versión previa, entre más de treinta increíbles y estrambóticos vehículos; así como el poder correr en las más vertiginosas pistas, las cuales nos trasladaran a los lugares más increíbles y alocados que podremos imaginar.

Conduce de cabeza, de lado, apoyado en las paredes, salta en rampas sobre patios, oficinas, garajes, viviendas y prácticamente lo que sea gracias a un excelente uso de la física. El poder probar el título de Milestone y Mattel nos ha permitido disfrutar de la adrenalina al momento de jugar con estos pequeños vehículos en pistas construidas sobre cualquier lugar.

VARIEDAD

En esta verisón, hemos podido elegir entre vehículos clásicos, de colección, y legendarios, además de los más locos que existan, desde los temáticos hasta con radicales diseños. Llegar segundo no es una opción en este título, pues competiremos en una gran variedad de pistas que van desde una cocina, un campus universitario, una habitación y un sinfín de lugares a escala; donde nuestros pequeños vehículos caerán, darán vueltas, treparán y sufrirán muchas, pero muchas caídas.

Desarrollado y producido para PC y las consolas de actual y pasada generación, ‘Hot Wheels Unleashed’ no solo promete emocionarnos con trepidantes y asombrosas carreras sino también traernos a la mente la alegría de cada momento vivido con estos singulares y vistosos bólidos de carreras.

En esta versión del título hemos podido disfrutar de modos de ‘carrera rápida’ y ‘pantalla dividida’, además de ofrecer soporte multijugador y construcción de pistas, lo que es una óptima evolución de estos hermosos juguetes de colección dentro del campo de la velocidad y pequeñas pistas de carreas.

LANZAMIENTO

‘Hot Wheels Unleashed’ luce genial y emocionante, incluso en esta fase previa a lo que será su lanzaiento aún con ciertos detalles a pulir. Pero solo nos queda esperar para que los clásicos bólidos llenen de alegría y nostalgia una vez más a todos cuando el videojuego salga a la venta este 30 de setiembre para PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, consolas Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Tráiler de ‘Hot Wheels Unleashed’