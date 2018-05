Electronic Arts: La temporada de 'Han Solo' muy pronto llegará a Star Wars Battlefront II

Ya viene siendo algo habitual. Y es que con el próximo estreno de la película de ' Han Solo', EA y DICE han anunciado el día de hoy una nueva temporada de contenido digital para Star Wars Battlefront II.



Este nuevo contenido llegará el próximo 15 de mayo, y constará de nuevos mapas, accesorios y modos; todos relacionados con el ya mítico contrabandista de la mítica saga espacial, Han Solo. De esta forma, podremos ubicarnos en algunos entornos del Palacio de Jabba y sus estancias y poder desarrollar combates en un nuevo modo de juego: Enfrentamiento entre héroes.



Y como plus a todo esto, llegarán nuevos skins y apariencias basadas en la película Star Wars: Return of the Jedi, como el traje de infiltración de Lando, entre otros.