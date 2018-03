Electronic Arts reveló un nuevo tráiler de 'A Way Out' [VIDEO]

Desde mañana estará disponible la interesante propuesta de Electronic Arts : 'A Way Out '. Un título que nos pondrá en los zapatos de 'Leo' y 'Vincent', dos reos quienes deberán escapar de la cárcel ayudándose mutuamente.



Tal como se aprecia en el nuevo video estrenado, lo más interesante de esta propuesta, es el hecho de poder jugarla enteramente de forma cooperativa, y desde la perspectiva de tercera persona.

►Te puede interesar: 'Rainbow Six Siege': Conoce los detalles de la Complete Edition de este exitoso shooter [RESEÑA]

Además, se espera que 'A Way Out' innove en el uso a mecánicas de captura de movimiento con el fin de lograr mejores características y mayor realismo a la experiencia.



'A Way Out' estará disponible desde el 23 de marzo para la PS4, Xbox One y PC.