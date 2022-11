Muy pronto será el momento de acelerar esos motores y aumentar el volumen del bajo, y es que Electronic Arts y Criterion Games han revelado la exclusiva banda sonora ‘Need for Speed: Unbound’, título que llegará a todo el mundo el 2 de diciembre.

Creada para competir en cualquier carrera callejera, la banda sonora curada de este título presentará a artistas globales pioneros de los mundos de la música electrónica y el hip-hop. Mostrando diversos talentos globales, como A$AP Rocky, Brodinski, SCH, Lous and the Yakuza, Alina Pash, Slikback, Villanto Antillano, The Synaptik, COUCOU CLHOE, Balming Tiger y Shirin David, la extensa lista de de canciones brinda a los jugadores de todo el mundo la posibilidad de descubrir nuevos artistas mientras derrapan en las calles de ‘Lakeshore’.

Detalle aparte, el artista, empresario, actor e ícono de la moda, A$AP Rocky y su agencia creativa AWGE estrenaron su nueva canción ‘Sh*ttin’ Me’ para el video presentación del videojuego y será una canción licenciada exclusiva del título, la cual se estrenará el próximo 2 de diciembre. La banda sonora incluirá canciones de artistas de

A$AP Rocky aparecerá en el juego como el líder de los ‘Takeover Events’, un nuevo modo de juego de manejo de precisión rejugable que unirá a la comunidad para tomar partes de la ciudad y celebrar las carreras con más estilo que pura velocidad.

‘Need for Speed: Unbound’ se lanzará el 2 de diciembre de 2022 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de EA app, Origin, Steam y Epic Game Store.

Nuevo tráiler de ‘Need for Speed: Unbound’