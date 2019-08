Electronic Arts presenta nuevo tráiler de 'Need for Speed Heat' [VIDEO]

Luego de la revelación oficial por parte de Electronic Arts y Ghost Games acerca del nuevo'Need for Speed Heat' , la compañía americana no desaprovechó el tiempo y se presentó en la Gamescom revelando un nuevo tráiler de este título.

'Need for Speed Heat' promete el regreso a la clásica fórmula de la franquicia, vale decir lo que son las carreras callejeras, evitar o escapar de las fuerzas policiales y gozar de un gran soporte para la personalización de nuestros vehículos.

Detalles extra, se ha creado una aplicación para celulares, la cual nos permitirá administrar nuestros vehículos de una forma más fácil. Esta aplicación ya se encuentra disponible para Android como NFS Heat Studio, mientras que la versión para iOS llegará muy pronto.

Electronic Arts lanzará 'Need for Speed Heat' este 8 de noviembre a PlayStation 4, Xbox One y PC.