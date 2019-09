Tal cual como los rumores indicaban, Electronic Arts anunció de forma oficial un nuevo título de la franquicia ‘Plants vs Zombies‘, el cual llevará por título ‘Plants vs Zombies: Battle for Neighborville‘.

Esta nueva entrega retoma lo que es la fórmula de juego de los títulos previos, vale decir lo que es un combate de disparos entre lo que son dos facciones o bandos, pero lo mejor de todo es que muy aparte del anuncio y de la presentación de un tráiler, la compañía americana anunció otra novedad.

Y es que no habrá que esperar hasta el mes de octubre para poder jugarlo, ya que si bien ‘Plants Vs. Zombies: Battle for Neighborville‘ se estrenará el próximo 18 de octubre, fecha en que llegará a PS4, Xbox One y PC, todos aquellos que compraron la ‘Founders Edition‘ tendrán acceso anticipado, por lo que podrán jugarlo desde hoy día; pero además de esto, cada semana el título gozará de nuevo contenido hasta lo que es su fecha de lanzamiento.

