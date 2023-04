Los ‘spoilers’ no son exclusivos del cine o la televisión, ya que esto también se presenta en el mundo de los videojuegos, en especial cuando se va a presentar un título o cuando se lanzará uno a los diversos mercados, como ‘Star Wars: Jedi Survivor’.

Así es, el esperado título de Electronic Arts estará llegando a diversas tiendas de nuestro mercado este 28 de abril, pero al parecer algunos ‘privilegiados’ que no pertenecen a la prensa ya cuentan con una copia del videojuego.





Debido a esto, la compañía americana ha salido al frente desarrollando una pequeña campaña dirigida a quienes ya lo están jugando previo al lanzamiento del mismo. Y es que si bien a estas alturas ya no se puede hacer mucho, por lo menos no compartan ‘spoilers’ en las redes, y no malograr la experiencia a nadie.

‘Star Wars: Jedi Survivor’ saldrá a la venta este 28 de abril, y se podrá jugar en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Tráiler de ‘Star Wars: Jedi Survivor’