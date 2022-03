Las ventas de ‘Elden Ring’ no han podido tener un mejor inicio. Y es que desde Bandai Namco y From Software han revelado los datos de ventas del videojuego.

Y es que mediante un comunicado Bandai Namco ha indicado que el título de mundo abierto, repleto de enemigos, jefes de gran tamaño y mucho más ha logrado superar las doce millones de copias vendidas en todo el mundo en menos de un mes desde que sali´´o a la venta.

Pero esto no es todo, ya que al revelar esto, desde Bandai Namco piensan epxandir el videojuego con productos que van más allá a los videojuegos, como figuras y más.

‘Elden Ring’ se encuentra disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Y si aún no has podido ver nuestra reseña aquí la com

Video análisis de ‘Elden Ring’