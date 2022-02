From Software es probablemente el estudio de desarrollo más laureado de los últimos años. Desde la aparición de ‘Demon´s Souls’ hasta la consagración de Hidetaka Miyazaki como presidente de la compañía, este coloso japonés del entretenimiento solo ha sabido entregarnos verdaderas joyas: ‘Dark Souls’, ‘Bloodborne’, ‘Sekiro’ y ahora con Bandai Namco, ‘Elden Ring’.

Lo nuevo de Bandai Namco y From Software es la evolución perfecta a diversos títulos ya publicados.

Levántate, ‘Tarnished’

Desde su anuncio, las expectativas han estado muy altas y no es para menos. Hidetaka Miyazaki es posiblemente el director más ambicioso, centrado y respetado de la industria. Su alianza con George R.R. Martin, creador de ‘Canción de Hielo y Fuego’ (‘Juego de tronos’) solo hizo elevar las ansias por el título y ahora, ya se encuentra entre nosotros.

¿Qué es el ‘Elden Ring’? Es el objeto que da origen no solo al nombre al juego, sino también, crea una mitología alrededor del significado. Para no revelar mucho, nuestra misión es derrotar a los semidioses y así intentar reconstruirlo. Lo interesante es que mucha de la información no tiene que ser tomada de forma literal y queda a interpretación del propio jugador. Más que la narrativa, el concepto y el universo ha sido creado en conjunto con George R.R. Martin. Y si bien, su trabajo dentro de ‘Elden Ring’ terminó hace mucho, sirvió como piedra angular para moldear el universo.

Además, toda la acción sucede en ‘The Lands Between’ (‘Tierras Intermedias’), un enorme y completo mundo abierto que incluye todos los elementos propios de From Software, el cual ha sido presentado como un lugar donde el jugador tendrá total libertad para explorar, conseguir ingredientes, y demás artilugios propios del juego.

EXPLORACIÓN Y APRENDIZAJE

Este mundo es el primer elemento a resaltar ya que está construido de forma que siga toda la filosofía de los juegos anteriores: El sentirse perdido, frágil y asustado, no solo por los horribles enemigos que esperan para acabar con nosotros, sino también por que incluye de forma muy inteligente, las clásicas mazmorras típicas del género. ‘The Lands Between’ es un basto paraje con muchos peligros y repite la misma idea vista en ‘Dark Souls’: El jugador ha llegado tarde y la decadencia ya ha consumido al reino, no somos un salvador, solo venimos a retrasar lo inevitable. En pocas palabras, el recorrido por el mundo es una carrera para impedir que la oscuridad devore todo lo que se conoce.

‘Elden Ring’ es la propuesta ‘soulslike’ perfeccionada y solo la mano creadora ha podido llevar esa fórmula a tal nivel de perfección. Muchos definen a ‘Elden Ring’ como un ‘Dark Souls 4′ pero el juego va mucho más allá. Las mecánicas de saltar y la montura no solo hacen más que sumar a una fórmula existente, también la expanden en posibilidades.

En términos generales, todo se siente tan familiar pero a la vez, nuevo. ‘Elden Ring’ no oculta sus mecánicas base, sino, todo lo contrario. ¿Cómo nos damos cuenta que estas mecánicas han sido bien aplicadas? Cuando estas técnicas y la aplicación no solo aplican a las diversas situaciones, sino al mundo en general, hacen que realmente sintamos que es un juego completamente nuevo.

En pocas palabras, ‘Elden Ring’ fue diseñado desde cero con estas mecánicas en la cabeza y solamente este pequeño detalle invita a los jugadores a volver a aprender a jugar, a morir y a resolver problemas, otorgando un nuevo nivel de satisfacción que solo un juego de From Software puede otorgar.

RETADOR

‘Elden Ring’ es un juego difícil, de eso no hay duda. Muchos de los enemigos están diseñados para ser los más rompedores de todo el universo de From Software. Muchos encuentros son memorables, desafiantes y gratificantes. El estudio no ha querido otorgar un juego injusto, sino uno muy bien medido en donde los errores se pagan caro.

Es muy común entrar a pelear, sin revisar el entorno y caer en una emboscada. El mal posicionamiento se paga caro y lo mejor, sabemos que ha sido nuestra culpa. ‘Elden Ring’ está tan bien diseñado que mantiene esa premisa y ninguna muerte será culpa del título. La paciencia y el control de la ansiedad serán claves para lograr vencer a la gran cantidad de enemigos que existen en ‘The Lands Between’.

EXCELENCIA

‘Elden Ring’ no solo es el mejor trabajo de From Software y de Hidetaka Miyazaki. Es la unión de todas sus inspiraciones y experiencias vividas en todos sus juegos anteriores: La narrativa y construcción de escenarios de ‘Dark Souls’, velocidad y verticalidad de ‘Sekiro’, los diseños de terror cósmico y otras aberraciones de ‘Bloodborne’, todo se une aquí y de una forma muy abrumadora.

Para ser un juego de mundo abierto, ‘Elden Ring’ es muy rápido y deja muy poco tiempo al jugador para recuperarse. Las ganas de explorar y encontrarte con horrores inimaginables hacen que tenga un ritmo muy elevado y los jugadores van a adorar esto. Y si bien, a nivel de construcción de escenario, muchos aclaman que el juego recicla elementos y enemigos de otros juegos, esto no es del todo cierto. Se nota la clara inspiración y algunos enemigos similares, pero ‘Elden Ring’ tiene el bestiario más elaborado y variado de toda la franquicia, por lo que si piensas que se recicla mucho, es que has visto poco del título.

LO MEJOR

Pero donde mayormente destaca es en el apartado artístico. ‘Elden Ring’ es un juego japonés y como tal, muchas cosas se perciben de forma diferente. La investigación para crear los elementos, como trabajarlos y como se muestran al usuario son dignos de aplaudir. Desde la colonización hasta el trabajo de planos. ‘Elden Ring’ es arte y es abrumador como un juego pueda transmitir tanta belleza, a su propia manera.

La banda sonora sigue manteniendo altos valores de calidad y todo se lo debemos a Yuka Kitamura, responsable de los últimos trabajos de From Software. Se nota los arreglos orquestales que encajan perfecto en cualquier situación. Otro aspecto de 10 puntos para ‘Elden Ring’.

DETALLE

Lamentablemente, tiene un leve problema y es el rendimiento. ‘Elden Ring’ se juega de maravilla gracias a sus modos de calidad y rendimiento, aunque no llega a alcanzar los 60 cuadros estables y existen algunos errores de ‘popping’ en la hierba. Nada grave y que puede ser solucionado muy pronto.

CONCLUSIÓN

‘Elden Ring’ por momentos parece insuperable y a nivel audiovisual es toda una delicia para el espectador. Un juego que nunca deja de sorprender y de superarse a sí mismo. Ha llegado a demostrar como se hacen las cosas y no necesita ser un músculo gráfico para tener un apartado artístico sobresaliente y que depende de sus propias bases para brillar.

From Software lo ha vuelto a hacer. Nos entrega un trabajo casi perfecto, su obra más elaborada y una carta de amor hacia todos los fanáticos que han seguido fielmente su obra. La verdad, hasta da un poco rabia que un producto tan ambicioso sea tan profundo y haga las cosas tan bien. Una pena por los juegos que han salido cerca a esta fecha o los que están por salir, el 2022 ya tiene su juego del año y se llama ‘Elden Ring’.

El análisis de ‘Elden Ring’ fue desarrollado gracias a una copia del título enviada por Bandai Namco para Xbox Series S.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: From Software

• GÉNERO: Acción, Rol, Mundo abierto

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• PUNTAJE: 10

Tráiler de lanzamiento de ‘Elden Ring’