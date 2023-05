Para todos los gamers poseedores de una Nintendo Switch y que gustan del terror llegan muy buenas noticias, ya que Bandai Namco anunció que ‘Dark Pictures Anthology: The Man of Medan’ ha llegado a Nintendo Switch.

Después de una emocionante primera temporada de ‘Dark Pictures Anthology’, la historia que comenzó todo llegará a Nintendo Switch. Los jugadores podrán embarcarse en el horrible y misterioso viaje de ‘The Man of Medan’, mientras que la desarrolladora Supermassive Games da sus primeros pasos en Nintendo Switch.

En ‘Man of Medan’, cinco amigos zarpan en un viaje de buceo de vacaciones, a medida que se desarrolla el día y una tormenta se forma sobre ellos, su viaje pronto se convierte en algo mucho más siniestro y aterrador. Los jugadores podrán explorar la nave embrujada y experimentar la historia completa y más allá con el capítulo jugable extendido Flooded y el modo de juego Curator’s Cut disponibles en el lanzamiento también.

Detalles aparte, ‘Dark Pictures Anthology: The Man of Medan’ también está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de STEAM.

Tráiler de lanzamiento ‘The Man of Medan’ para Nintendo Switch