Si están esperando novedades y próximos anuncios para su PlayStation 4, estén muy atentos al próximo 24 de setiembre, ya que Sony ha confirmado un nuevo ‘State of Play’ a las 11 de la mañana (hora Perú).

Este nuevo programa tendrá una duración de 20 minutos aproximadamente, y en este se espera la revelación de grandes anuncios, como por ejemplo la fecha de lanzamiento de ‘The Last of Us II’, por ejemplo.

Pero eso no es todo, ya que además podrían haber otras novedades desde PlayStation’s Worldwide Studios y sobre alguna novedad referente a PlayStation 5 se ha indicado que no habrán detalles referentes. Para poder apreciarlo estarán disponibles los canales de PlayStation en Twitch, Youtube, Twitter y Facebook.

Veamos con que nos sorprenderá PlayStation en este nuevo programa.