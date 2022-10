Estando cada vez más cerca de Halloween, diversas compañías están revelando nuevo material o contenido, como es el caso de Bandai Namco y el terrorífico tráiler de ‘The Dark Pictures: The Devil In Me’.

Este nuevo material profundiza en el final de la primera temporada de la serie, con una entrega la cual promete ser la más oscura en toda la franquicia ‘The Dark Pictures’.

Y es que una gran amenaza estará presente para todos los cineastas que se atrevan a pasar una noche dentro del ‘Murder Hotel’ buscando un escenario increíble para su fallido documental sobre H.H. Holmes. Aquí, ‘Granthem Du’Met’, su anfitrión, observará cada uno de sus movimientos tramando y planeando sus muertes.

‘The Dark Pictures: The Devil In Me’ estará llegando el próximo 18 de noviembre de 2022 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam.

Nuevo tráiler de ‘The Dark Pictures: The Devil In Me’

