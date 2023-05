A estas alturas, es imposible tratar de plantear o mencionar una consola portátil sin tener muy presente a la actual Nintendo Switch, o ir un poco más atras en el tiempo con la Wii U, plataforma la cual tuvo una pésima acogida en los diversos mercados en el mundo. Con esto presente, además de la lección aprendida por parte de Nintendo para adaptarse a los tiempos la pregunta cae de madura, ¿tiene sentido que desde PlayStation anuncien un nuevo hardware portátil?.

Teniendo esto presente, y con un contexto actual en donde la PlayStation 5 goza de buenas ventas a diferencia de lo que se veía en Nintendo en años pasados fuera de que además ahora los gustos de los gamers han cambiado, no debería llamar la atención el anuncio del nuevo mando, incluso cuando la misma Valve lanzó su Steam Deck.

El nuevo dispositivo de Playstation, 'Project Q'. | (Foto: PlayStation)

CARACTERÍSTICAS

Así es, el nuevo periférico el cual lleva por nombre ‘Project Q′, permitirá que todos puedan jugar desde una PlayStation 5 de forma remota con los títulos que se tengan instalados en la consola y haciendo uso de toda slas bondades del control ‘DualSense’'. Pero eso no es todo, ya que el nuevo control posee una pantalla LCD de 8 pulgadas, la cual permitirá disfrutar partidas a 60 cuadros por segundo, aunqie con una resolución a 1080p. Eso sí, los videojuegos de realidad virtual quedan descartados.

Para todo esto, se podrá jugar gracias al uso de Remote Play vía Wi-Fi, o el mismo uso del juego en la nube de ‘PlayStation Plus Premium’. Pero hay que dejar en claro algo, ‘Project Q′ no almacena ni ejecuta juegos, solo sirve para retransmitir, por lo que el nuevo periférico de Sony no es una consola, ya que no posee autonomía cuando la PlayStaton 5 este apagada.

Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto?, simple. El poder jugar fuera de la televisión, uno de los puntos que la marca nipona tenía pendientes. Pero, ¿suena conocido esto? sí. Y es que Nintendo con Switch lo había logrado ya, y que la misma Microsoft lo ofrece gracias a su Xbox Cloud Gaming (’incluido en el Game Pass′), solo que la gran desventaja de ‘Project Q′ es que no podremos alejarnos mucho de la consola de Sony, esto sin dejar de lado que desde la compañía japonesa dejaron varios detalles en el ‘aire′ sin explicar: precio, nombre final, fecha de lanzamiento, etc. Suponemos que esto último lo han decidido para ir preparando el terreno del periférico.

LOS TIEMPOS CAMBIAN

Otro de los aspectos a los que busca atacar PlayStation con ‘Project Q′ son los gustos cambiantes de los gamers. Y es que muy aparte que desde la compañía japonesa apuestan de forma directa por la Realidad Virtual, aunque con precios excesivos, es obvio que también buscan nivelar el mercado en aspectos como el ‘streaming′ y el juego remoto, en los cuales se habían quedado rezagados.

Todos estos detalles son muy importantes en la actualidad para los gamers, ya que la televisión se ha transformado en un elemento que puede quedar relegado. Y más con el hecho de que Sony siempre ha buscado vender consolas, es por esto que ‘Project Q′ va en esa dirección, ya que habrá que tener el videojuego instalado en la consola.

COMPETENCIA

Ahora bien, aquí surge otra pregunta, ¿por qué Sony no lanza una nueva consola portátil?. Simple, el riesgo. Y es que las cifras de ventas de la Nintendo Switch no parecen tener límite, por lo que lanzar una nueva portátil sería un movimiento que podría traer serios problemas, así que la ‘Project Q′ busca ser una salida inteligente a todo esto, no ser una competencia para la consola de Nintendo y al mismo tiempo apoyar a las venta de la PlayStation 5, fuera de ser un ‘globo sonda′ y testear los mercados y ver cuál es el interés por una nueva portátil.

El nuevo periférico de PlayStation fue presentado durante el PlayStation Showcase. | (Foto: PlayStation)

EN EL MOMENTO PRECISO

Así pues, y visto todo esto, queda claro que el nuevo control de PlayStation, ‘Project Q′, llega en el momento perfecto. Es más, Sony tiene más de 30 millones de PlayStation 5 en las casas de todo el mundo y el problema de disponibilidad se viene regulando (indican), por lo que este era el momento de su anuncio. No antes, por que no tenía el mercado ya establecido con la PS5, ni después por que ya sería muy tarde.

Pero lo mejor de todo, es que se podrá seguir disfrutando de los títulos de la consola de Sony en todas las partas de los hogares, incluso mientras descansamos en la cama, aunque solo quedan algunos detalles por saber, como su precio. Habrá que esperar para saber esto, y sabremos que tanto resulta accesibe en nuestro mercado.

