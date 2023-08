Cada vez falta menos para que la compañía americana Electronic Arts publique su nuevo videojuego de fútbol, ‘EA Sports FC 24′, el sucesor de ‘FIFA 23′, por lo que sigue adelante en su campaña para revelar las novedades que traerá esta entrega, en especial para los gamers que gustan de los modos ‘PRO Clubs′ y ‘Volta Football′.

Y es que tras varios años en los que los fanáticos de la franquicia habían pedido a Electronic Arts la posibilidad del juego cruzado entre plataformas (‘cross-play′), los desarrolladores han confirmado que esta modalidad estará presente en los modos de juego, esto fuera de implementar un nuevo sistema de progresión.

Pero habrá que tener presente varias restricciones y es que los gamers no podrán jugar con plataformas o generaciones que no coincidan con la suya, es decir que un jugador de PlayStation 4 no podrá jugar con otro que tenga Xbox Series X|S, o viceversa.

Por otro lado, el modo ‘PRO Clubs′ se ha dividido en temporadas, por lo que nuestro equipo comenzará en ligas, para luego pasar a la fase de promoción y terminar en los ‘playoffs′. Durante todo este proceso, podremos ganar premios y subir de nivel a nuestro personaje.

Como dato extra, el descenso se ha eliminado, por lo que siempre avanzaremos para al final de la temporada reinicat todo nuevamente. Esto podría ser algo molesto para los más expertos, pero por otro lado , se podrán ganar más premios.

‘EA Sports FC 24′ saldrá a la venta el próximo próximo 29 de setiembre en Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Nintendo Switch.

Nuevo tráiler de ‘EA Sports FC 24′