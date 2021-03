No es nada raro ya que las franquicias de PlayStation estén siendo llevadas al cine. Y es que muy aparte de ‘The Last of Us’ y la película de ‘Uncharted’, se suma también ahora la adaptación de ‘Ghost of Tsushima’ a la pantall grande.

Así es, ‘Ghost of Tsushima’ tendrá una película, y el director de la misma será el mismo que dirigió la trilogía de ‘John Wick’, Chad Stahelski.

Según el sitio web Deadline, la película de este videojuego ya está en producción, siendo 87Eleven Entertainment y PlayStation Productions los encargados de esta adaptación.

Por el momento no se han revelado mayores detalles o que actores participarán de esta cinta ni su fecha de estreno. Fuera de esto, la serie de ‘The Last of Us’ recién grabará su piloto, mientras que la película de ‘Uncharted’ se estrenará el 11 de febrero de 2022.

Nuevo tráiler de ‘Ghost of Tsushima’

