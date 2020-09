El mundo de los videojuegos tiene dos claros protagonistas a la hora de hablar de títulos del deporte rey. Lamentablemente, la coyuntura mundial ha cambiado a muchas industrias, siendo la del fútbol una de las más afectadas. Esto ha ocasionado que tengamos una propuesta no muy interesante en ‘eFootball PES 2021’, que más que un nuevo juego, busca ser una mejora de la entrega anterior.

“Si algo no está roto, no lo arregles” nos cuenta un dicho muy popular y aquí no puede ser más acertada. ‘eFootball PES 2021 Season Update' utiliza la jugabilidad de la versión 2020 casi en su totalidad y eso es algo extremadamente positivo. Además, sigue siendo el mismo videojuego, sólido y divertido, y que ni bien entiendas sus bondades, es difícil soltar el control.

PROBLEMAS

Si eres fanatico de la franquicia, posiblemente hayas comprado la entrega anterior y aquí viene el primer problema para esos jugadores: Al ser un título anual, no puedes depender solo de tu modo de juego. ‘eFootball PES 2021’ como grandes novedades presenta ligeros cambios en la inteligencioa artificial y respuesta de los jugadores.

Esto ha hecho que el juego se venda a precio reducido, pero aun así, su contenido es idéntico a PES 2020, no existiendo motivo alguno para “actualizarse” a la entrega de este año.

La temporada futbolistica mundial se habia retrasado y muchas industrias se detuvieron. ‘eFootball PES 2021’ se muestra como un reflejo de ese problema. Si bien se vende como una ligera mejora del juego anterior, las plantillas no se encuentran actualizadas y según se cuenta, llegarán en octubre. Este es el fallo número dos.

Las posibilidades jugables son idénticas, tanto en mecánicas como en modos de juego y llega a un punto donde no hay diferencia perceptible. Si para un jugador dedicado de la franquicia, el juego se le va a hacer repetitivo, para un jugador casual, será el mismo juego.

‘eFootball PES 2021’ es muy difícil de analizar, porque tiene las mismas virtudes y errores del juego anterior. Todo se mantiene como la versión anterior, los clubes, las ligas, los torneos y las licencias. Por eso es que cuenta con las licencias de Universitario, Alianza Lima y hasta el estadio Alejandro Villanueva.

A TENER EN CUENTA

Si hay algo que tengo que criticar de gran forma es la falta de cariño a la ahora de modelar a los jugadores “no importantes”. Se entiende que modelar a la gran cantidad de jugadores es un trabajo magistral, pero ese no es un error actual. En algunos casos, el modelado es paupérrimo y no solo lucen diferente, sino que parecen generados de forma aleatoria. Por otro lado, resalta el trabajo de recreación de los estadios y las camisetas, pero en una generación donde la resolución es muy importante, esos errores visuales y texturas toman una mayor importancia.

DETALLES

El rendimiento del juego, al menos en una Playstation 4 regular, tuvo muchos claroscuros. Si bien se comporta de forma soberbia la mayor parte del modo de juego, en las animaciones de las celebraciones, falta y demás, el juego suele sufrir mucho. No es algo preocupante, pero sí es notable que las consolas actuales se quedan cortas en desempeño.

CONCLUSIÓN

¿Recomendaría ‘eFootball PES 2021’? Para los nuevos jugadores, claro que sí, es un juego bastante entretenido y ofrece mucho para que el usuario entre a ese mundo. Si eres un jugador habitual, sentirás que estás pagando por un parche de tu juego anterior. Hay juegos continuistas, pero es muy difícil que esto suceda en una entrega anual. ¿Es un mal juego? No. Pero ese no es trabajo de ‘PES 2021’ sino de ‘eFootball PES 2021’.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia de ‘eFootball PES 2021’ que Konami nos envió para PlayStation 4.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4, PC, Xbox One

• DESARROLLADORA: Konami

• GÉNERO: Deporte, Simulación

• DISTRIBUIDOR: Konami

• PUNTAJE: 6.5

