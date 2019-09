‘eFootball PES 2020’ es un título que apunta a la competición online y a los eSports. Pero eso no quita que podamos disfrutarlo en casa, con nuestros amigos o en partidos contra rivales de todas partes del mundo.

Konami ha lanzado en nuestro mercado ‘eFootball PES 2020’ para PS4, Xbox One y PC.

EN SOLITARIO

Comenzando con los modos de juego para un jugador, y fuera de los partidos rápidos, tendremos por ejemplo el modo ‘Liga Máster’, aquí asumiremos el papel del entrenador de un club con el propósito de llevarlo hasta lo más alto del mundo deportivo. Además, deberemos elegir de entre varias leyendas del fútbol como Cruyff, Maradona o Zico, entre otros quien será el técnico del equipo. Una vez hecho esto, toca elegir si utilizar un equipo real o con los clásicos juveniles de la ‘Liga Máster’ y conducirlo en diversas fechas, al mismo tiempo como lo hiciera también un dirigente.

Además, otro de los modos clásicos que regresa es ‘Ser una Leyenda’, modalidad la cual nos permitirá poder crear un jugador desde cero, elegir su país de origen, aspecto, posición, la liga en la que juega y demás detalles con la finalidad de que logre la mejor actuación en cada partido, mejore sus estadísticas y sea el mejor jugador del mundo en su posición. Cabe señalar que esta modalidad no goza de aspecto narrativo.

PARTIDOS EN LÍNEA

Con relación a este apartado, debo decir que no presenta caídas de cuadros o ‘ralentizaciones’ al momento de disputar un encuentro en sus diversos modos de juego. Y es que podremos jugar de forma rápida contra otros usuarios, o en forma cooperaitva en sus diversas modalidades. Detalle aparte, llega ‘Match Day’, una novedad en la que deberemos seleccionar o elegir el ganador en partidos claves o clásicos con premios para quienes acierten, aunque esta opción no estaba disponible, ya que se deberá esperar clásicos o partidos importantes en cada país.

Pero en este apartado hay que indicar lo siguiente, y es que tras una buena cantidad de partidos en línea contra diversos rivales, el poder comenzar un partido tomará su tiempo, un poco más de lo deseado, aunque esto no es nada nuevo. Fuera de esto, la sensación que ha dejado es muy buena, mejor que las anteriores entregas de la saga.

MECÁNICAS Y REGLAS

Ahora, si son seguidores de esta franquicia, sabrán perfectamente que Konami siempre ha optado por un sistema de juego de tipo simulación en luga de un modo ‘arcade’. Y ‘eFootball PES 2020’ no es la excepción, ya que al sistema del título anterior se le han añadido algunas novedades las cuales dotan al juego de un mayor realismo, como por ejemplo pases, los cuales ahora son más precisos y nos obligarán a pensar mejor que jugada hacer antes de ejecutarla. Por ende, el ritmo de los partido son más lentos pero por otro lado ganan en realismo como mencioné anteriormente.

Además, tendremos una gran facilidad para acceder a las tácticas y cambios que se pueden hacer en un partido de fútbol gracias a la configuración en el control. Y para esto, la compañía japonesa ha refinado los movimientos de los futbolistas, añadiendo además muy buenas animaciones. Los partidos se sientes más reales, y el poder hacer un buen pase, una finta, o un gran disparo no solo dependerá de las habilidades del jugador, sino también de nuestra manejo en el control.

NO DEL TODO CLARO

Luego de haber probado el título de Konami, no me queda duda alguna que goza de grandes mejoras, pero al mismo tiempo algunos puntos no están del todo bien planteados. Aquí, tenemos el tema de las nuevas licencias, grandes equipos como el Barcelona o la Juventus y la llegada de diversas ligas, o incluso cuatro equipos peruanos: Alianza Lima, Universitario, Sport Boys y Sporting Cristal, queda un tanto de lado con relación al nivel europeo, y es que el título sigue quedando un paso atrás en comparación a su competidor.

Habrá que esperar para ver si esto se mejora con actualizaciones ya que los equipos y selecciones no lo están, aunque se agradece la ya anunciada exclusividad de la Euro 2020, gracias a una actualización gratuita que llegará en el primer trimestre del próximo año.

GRÁFICA Y SONIDO

En lo referente a las apariencias y trabajo gráfico, algunos jugadores gozan de un muy buen nivel pero otros nos tanto, llegando incluso a quedar por debajo a sus versiones de carne y hueso. Es por esto que deberemos hacer uso del editor gráfico o descargar creaciones de otros usuarios para poder usar equipos y jugadores importantes. Además, esta entrega no presenta un avance gráfico notable y parece que el motor gráfico del juego ya empieza a quedarse sin aire, salvo el trabajo de iluminación y ambientación, los cuales resultan muy buenos.

Con relación al apartado sonoro, García y Martinoli, encargados de la narración de los partidos, lo hacen muy bien y con una gran cantidad de frases. La banda sonora no llega a destacar del todo y se siente como un acompañamiento mientras navegamos por los menús de título de Konami. Y como plus extra, tenemos en el manejo de cámaras la inclusión de una nueva por defecto, la cual recibe el nombre de ‘Estadio’ y que recrea todo como si fuese una transmisión de un partido por televisión de forma correcta.

CONCLUSIÓN

Como se puede apreciar, ‘eFootball PES 2020’ llega con interesantes detalles por un lado pero peca en otros y pasan factura una vez más. Su modo de juego sigue siendo de lo mejor, ahora con mayor precisión y detalles logrando ser más realista. Aunque por otro lado, son los detalles gráficos y el tema de licencias los que le bajan un peldaño. ‘eFootball PES 2020’, puede llegar muy lejos en los eSports siempre y cuando Konami lo sepa manejar, ya que sin duda alguna es el mejor título de la franquicia a la fecha.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One y PC

• DESARROLLADORA: Konami

• GÉNERO: Deportivo

• DISTRIBUIDOR: Konami

• ​PUNTAJE: 9