Resulta interesante ver como Konami ha optado poder desarrollar la estrategia de lanzar, en las recientes entregas de ‘Pro Evolution Soccer’, una versión gratuita (‘Lite’) del título, con un menor contenido pero que ofrece en parte la misma experiencia.

Y en el caso de ‘eFootball PES 2020’ no es la excepción, ya que todos los fans de los títulos de fútbol, ya pueden descargar esta versión sin costo alguno para PS4, Xbox One y PC.

Podemos decir que esta versión respeta todo lo referente a jugabilidad. Además, ‘eFootball PES 2020 Lite’ ofrece diversos modos de juego para un jugador como ‘partido amistoso’, ‘partido contra otro jugador’, ‘entrenamiento’ y ‘edición’, mientras que para las opciones de juego en línea tenemos ‘myClub’, ‘Matchday’, ‘la liga competitiva efootball’ y los modos de práctica disponibles con conexión.

Y como detalle extra, ‘eFootball PES 2020 Lite’ llega con los siguientes equipos:

FC Barcelona

Manchester United

FC Bayern München

Juventus

Arsenal

Palmeiras

Flamengo

Sao Paulo

Corinthians

Vasco da Gama

Boca Juniors

River Plate

Colo-Colo

‘eFootball PES 2020’ está disponible en PS4, Xbox One y PC. Y si aún no has podido ver nuestro video análisis, aquí lo compartimos.