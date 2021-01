El ex campeón de peso pluma y peso ligero de la UFC, Conor McGregor, hará su regreso al octágono este sábado en el evento principal de ‘UFC 257′: POIRIER vs. McGREGOR 2, en una revancha de su encuentro 2014 con el ex campeón interino de peso ligero, Dustin Poirier.

Y para celebrar el regreso de McGregor, ‘EA SPORTS UFC 4’ ha revelado un nuevo video enfocado en el nuevo contenido que llegará al juego, como una nueva versión de McGregor, inspirada en su primer combate con Poirier.

Junto con la adición del nuevo personaje de McGregor, el peso semipesado de la UFC, Jiri Prochazka. También ingresarán al octágono Andre Bishop e Isaac Frost junto a Anthony Joshua y Tyson Fury y se añadirán nuevos retos semanales además de otros extras.

Cabe recordar que ‘EA SPORTS UFC 4’ se lanzó en nuestro mercado para PlayStation 4, Xbox One y PC.

VIDEO RECOMENDADO

Nuevo tráiler de ‘EA SPORTS UFC 4’