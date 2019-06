E3 21019: Grandes novedades y videojuegos en la mejor conferencia del evento [VIDEOS]

Fue realmente la mejor conferencia del E3 2019. Y es que Square Enix hizo que cada uno de los proyectos en los que sus equipos están trabajando brillen con luz propia. Es por esto que aquí les traemos un resumen del abundante material que la compañía japonesa presentó

'FINAL FANTASY VII'



Si días previos Square Enix había revelado la fecha de lanzamiento del primer capítulo de 'Final Fantasy VII Remake' con un tráiler, ha sido durante la conferencia que se dejase ver nuevo material del esperado videojuego con un nuevo tráiler, mostrando nuevas mecánicas, las cuales hacen que los combates sean más tácticos por ejemplo.

Además de poder apreciar a 'Cloud', 'Barret', 'Tifa' y 'Aerith' en el mismo material, la compañía japonesa volvió a confirmar la fecha de lanzamiento del primer capítulo de este videojuego: 3 de marzo del 2020 para PS4 y revelar la edición de colección del mismo, la cual ya se puede reservar en la tienda online de Square Enix.

Final Fantasy VII Remake llegará el 3 de marzo del 2020 para PS4.

'THE LAST REMNANT'



El ya clásico título que disfrutamos en la generación pasada y que llegó además hace poco a PS4 se anunció para Nintendo Switch bajo el nombre de 'The Last Remnant Remastered'; pero no solo es esto, sino que además se indicó que ya se encuentra disponible.

'DRAGON QUEST BUILDERS 2'



Otro de los grandes anuncios por parte de Square Enix fue 'Dragon Quest Builders 2'. La compañía japonesa, muy aparte de revelar su fecha de lanzamiento: 12 de julio, aprovechó también para mostrar diversas mecánicas que podremos encontrar en el título como poder construir y herramientas para crear y cosechar, además de poder explorar bajo del agua y en el cielo diversas locaciones, y hacer uso de ataques poderosos contra diversos enemigos. Como dato extra, podremos probar este título gracias a una demo disponible desde el 27 de junio en la PlayStation Store.

'DRAGON QUEST XI'



Luego de una larga espera, Square Enix anunció una fecha tentativa para la llegada de 'Dragon Quest XI' en su versión para Nintendo Switch en zona americana. Así es, la compañía japonesa indicó que este título llegará para finales de año, y además incluirá diversas novedades, como el poder jugar como si fuese un título clásico, de 32 bits.

'CIRCUIT SUPERSTARS'



No solo tenemos títulos de oriente, ya que Square Enix presentó 'Circuit Superstars', un videojuego de carreras desarrollado por un estudio mexicano. Este título tendrá vista aérea y contará con cierta estrategia en los pits. No cabe duda que 'Circuit Superstars' nos hará recordar a los clásicos títulos arcade.



'KINGDOM HEARTS III'



Luego de esperar un tiempo, y de mantener toda la información resguardada, Square Enix reveló el tráiler del contenido descargable para 'Kingdom Hearts III' que llegará a finales de año. En esta nueva aventura, podremos controlar nuevos personajes, como 'Riku', 'Aqua' y 'Roxas'.



'FFXIV: SHADOWBRINGERS'



Como podemos apreciar, 'Final Fantasy' tuvo un gran espacio en la conferencia; y para redondear esto, se revelaron nuevos detalles acerca de 'Final Fantasy XIV', título del cual se presentó un nuevo tráiler mostrando 'Shadowbringers', la nueva expansión del juego la cual llegará el próximo 2 de julio.

'DYING LIGHT 2'



Si ya habíamos podido apreciar días previos un primer vistazo de 'Dying Light 2', durante la conferencia de Square Enix el título de Techland hizo acto de presencia; y aunque fue algo corto el tráiler mostrado, se pudo apreciar más de modo de juego. 'Dying Light 2' llegará a mediados de año del 2020.

'OUTRIDERS'



Hace poco, teníamos la intriga acerca de cómo se vería 'Outriders', título que el estudio People can Fly se encuentra desarrollando. Pues bien, esto se aclaró gracias al tráiler mostrado. 'Outriders' será un título de disparos con temática apocalíptica en el que deberemos hacer frente a una oscura y poderosa organización. 'Outriders' llegará a mediados de año del 2020.

'ONINAKI'



El título que desarrolla Tokyo RPG Factory, y que fuese mostrado hace poco ya cuenta con fecha de lanzamiento oficial. Square Enix lo publicará el próximo 22 de agosto, tanto en PS4 como en Nintedo Switch. Sin duda alguna, un videojuego que goza de un gran apartado artístico y que mantiene ese estilo clásico de los juegos japoneses de rol con el que buscan crear una cautivadora experiencia en plataformas modernas.

'FINAL FANTASY VIII REMASTERED'



Square Enix poco a poco nos ha permitido poder volver a disfrutar de grandes títulos de antaño en versiones remasterizadas. Y ahora, luego de 'Final Fantasy VII' y 'IX', le tocó el turno a 'Final Fantasy VIII'. Así es, la versión remasterizada del videojuego se anunció, y podremos jugarlo este mismo año en PS4, Xbox One, Switch y PC.



'MARVEL´S AVENGERS'

Uno de los momentos más esperados del evento. Y es que tras varios años desde su anuncio, Crystal Dynamics presentó 'Marvel’s Avengers'. Un título que nos presentará una aventura completamente nueva, en la que los héroes de Marvel deberán enfrentar grandes peligros mientras se sobreponen a sus propias debilidades. Además, 'Marvel’s Avengers' contará con reconocidos actores de voz como Troy Baker, Nolan North, Laura Bailey, entre otros. Y como plus, podremos jugar en solitario o con nuestros amigos vía online y llegará contenido descargable en forma gratuita. 'Marvel’s Avengers' llegará el 15 de mayo del 2020.