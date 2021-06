Estando ya el ‘E3 2021’ en desarrollo, la compañía francesa Ubisoft desarrolló un nuevo evento en línea, ‘Ubisoft Forward’, en el cual presentó grandes novedades y títulos próximos a ser lanzados.

Es por esto que aquí les traemos un resumen de todo lo presentado durante el mismo.

‘Rainbow Six Extraction’

Fue el primer título que mostró Ubisoft. En este título, los gamers deberán trabajar de forma coordinada para no caer y vencer a una invasión alienígena. Además, ofrecerá juego cruzado entre plataformas, y saldrá para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC el 16 de setiembre.

‘Rocksmith+’

Otra de las grandes sorpresas que presentó la compañía gala fue una nueva entrega de su franquicia musical, ‘Rocksmith+’, la cual promete que todo el mundo aprenda a tocar una guitarra y disfrute haciéndolo. Pueden registrarse para la prueba cerada de ‘Rocksmith+’ en este enlace.

‘Riders Republic’

Otro de los títulos que Ubisoft presentó durante el ‘Ubisoft Forward’ fue ‘Riders Republic’ mostrando su modo de juego. Este videojuego nos permitirá participar en diversas competencias y eventos extremos compitiendo con o contra nuestros amigos y otros gamers. Su lanzamiento está previsto para el 2 de setiembre.

‘Just Dance 2022’

Una presentación de Ubisoft en un ‘E3’ no puede estar completa sin la presentación de una nueva entrega de ‘Just Dance’, y aunque esta vez no se apreciaron a los clásicos bailarines, si se confirmó que ‘Just Dance 2022’ lleará a Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y Google Stadia el próximo 4 de noviembre.

‘Far Cry 6’

La nueva entrega de la franqucia no podía faltar al evento, y gracias a sus desarrolladores se ha podido apreciar una nueva secuencia, esta vez protagonizada por el actor Giancarlo Esposito y su personaje ‘Antón Castillo’. ‘Far Cry 6’ saldrá a la venta el 7 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Detalles aparte, el ‘Pase de temporada’ del título nos permitirá encarnar a los villanos clásicos de la franquicia como ‘Vaas Montenegro’, ‘Pagan Min’ y ‘Joseph Seed’ y tener acceso al contenido descargable ‘Far Cry 3: Blood Dragon’.

‘Mario+Rabbids: Sparks of Hope’

Si bien Nintendo lo había confirmado hace poco, durante el evento de Ubisoft se ha podido apreciar no solo un tráiler presentando este título, sino que además otro mostrando una secuencia de juego del mismo. Y si bien no tiene fecha de lanzamiento, se ha confirmado que ‘Mario+Rabbids: Sparks of Hope’ llegará en algún momento del 2022.





‘Avatar: Frontiers of Pandora’

Y como cierre del evento, la compañía gala presentó ‘Avatar: Frontiers of Pandora’, título el cual aún no cuenta con fecha de lanzamiento aunque si se ha confirmado que llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S en 2022.

Detalles aparte, se confirmó que ‘Bloodline’, el nuevo contenido descargable de ‘Watch Dogs: Legion’, estará disponible dede el 6 de julio; además de la llegada de las ‘Tortugas Ninja’ a ‘Brawlhalla’ desde el 16 de este mes y que ‘Assassin´s Creed Valhalla’ tendrá un segundo ‘Pase de temporada’ el cual llegará el 2022.

Nuevo tráiler de ‘Watch Dogs: Legion’

