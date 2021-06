Otra de las compañías que mostró una gran cantidad y variedad de títulos durante el desarrollo del ‘E3 2021’ fue Square Enix, y aquí les traemos el resumen de lo mejor de lo presentado.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’

Lo que era un rumor se convirtió en realidad. La compañía japonesa y Eidos Montreal revelaron ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, título que llegará este año, 25 de octubre, a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, y en el que controlaremos a ‘Peter Quill’, mejor conocido como ‘Star-Lord’, podremos elegir nuestros diálogos y todo repercutirá en la trama del título.

Pero además de esto se presentó una extensa secuencia de juego la cual mostró cómo si bien controlaremos a ‘Star-Lord’ podremos recibir ayuda de nuestros compañeros.

‘Final Fantasy Pixel Remaster’

Otro de los anuncios de Square Enix fue la colección de los seis primeros títulos de la reconocida franquicia ‘Final Fantasy’, la cual llegará a PC vía Steam y dispositivos móviles bajo el nombre de ‘Final Fantasy Pixel Remaster’, aunque su fecha de lanzamiento es un misterio.

‘Marvel´s Avengers’

Tal cual se había revelado de forma previa, la próxima expansión de ‘Marvel´s Avengers’, ‘Battle for Wakanda’ llegará de forma gratuita, y durante el evento en línea de Square Enix se ha revelado un video, incluyendo a ‘Black Panther’, personaje que llegará en agosto.

‘Babylon’s Fall’

Luego de un par de años desde que fue anunciado, y sin tener mayor información acerca del título, Square Enix presentó un nuevo tráiler durante su evento en línea mostrando escenas de juego y confirmando que si bien será un juego como servicio, llegará a PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Detalle extra, tendrá una fase de prueba muy pronto.

‘Life is Strange: True Colors’ / ‘Life is Strange Remastered’

Otro de los títulos que estuvo presente en el evento fue ‘Life is Strange: True Colors’, del cual se pudo apreciar un nuevo tráiler con más detalles, y revelando los poderes de su protagonista ‘Alex Chen’. ‘Life is Strange: True Colors’ saldrá a la venta el 10 de setiembre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Pero eso no es todo, ya que además se mostró un video de la entrega previa, ‘Life is Strange Remastered’, la cual llegará remasterizada a consolas y PC.

‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’

Luego de diversos rumores, Square Enix Japan y Koei Tecmo han confirmado el desarrollo de ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’, videojuego que tendrá mecánicas de juego similares a otros títulos como ‘Nioh’ o ‘Dark Souls’, confirmando además que llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo año, aunque podremos probarlo gracias a una versión de prueba que llegará a PlayStation 5 el 24 de junio.

Como datos extra, se revelaron tráilers de otros títulos para dispositivos móviles como ‘Final Fantasy VII The First Soldier’, ‘Final Fantasy Brave Exvius’, ‘NieR Re[in]carnation’, ‘Hitman Sniper’, entre otros.

Nuevo tráiler de ‘Final Fantasy VII The First Soldier’