E3 2019: 'Trials of Mana' fue anunciado para Nintendo Switch, PS4 y PC [VIDEOS]

Un nuevo juego de rol llegará a Nintendo Switch, PS4 y PC. Square Enix anunció que para inicios del 2020 estará llegando 'Trials of Mana'. Con motivo de este anuncio la compañía japonesa publicó un tráiler.

Esta entrega, sera un remake de la tercera entrega de la franquicia, la cual fue lanzada exclusivamente en Japón en el año 1995 como 'Seiken Densetsu 3'.

'Trials of Mana' cuenta la historia de seis héroes los cuales deberán luchar contra diversos tipos de enemigos que amenazan un mundo donde el 'Mana' se ha debilitado. Los jugadores pueden personalizar su propio grupo de tres, seleccionado de seis personajes únicos y experimentar diferentes historias.

Pero este no fue lo único que se anunció de esta franquicia, ya que además Square Enix anunció la 'Collection of Mana', un paquete el cual incluye los tres juegos originales de la serie ('Final Fantasy Adventures', 'Secret of Mana' y 'Trials of Mana'), el cual ya se encuentra disponible de manera digital para descarga en la tienda virtual de Nintendo. Y quienes deseen una copia en físico, no deberán preocuparse, ya que esta llegará el 27 de agosto.