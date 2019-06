E3 2019: 'Spyro Reignited Trilogy' es anunciado para Nintendo Switch y PC [VIDEO]

El año pasado, 'Spyro the Dragon' hizo su regreso triunfal en 'Spyro Reignited Trilogy' en PS4 y Xbox One, y el 3 de setiembre volverá nuevamente ahora para la Nintendo Switch y PC vía Steam. 'Spyro Reignited Trilogy' pronto permitirá a los fanáticos del dragón púrpura disfrutar de los tres juegos originales de 'Spyro' como quieran jugar.

La trilogía, que incluye Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! y Spyro: Year of the Dragon, ya se encuentra disponible para quienes deseen la reserva a un precio de 40 dólares.

'Spyro Reignited Trilogy' marcará la primera vez que los tres juegos originales de 'Spyro' estarán disponibles en una consola de Nintendo. La trilogía también incluye entornos mejorados, una banda sonora remasterizada, controles actualizados, iluminación completamente nueva y cinemáticas recreadas para un mayor dinamismo adicional en esta querida aventura.

'Spyro Reignited Trilogy' llegará a Nintendo Switch el 3 de setiembre al igual que su edición de PC.