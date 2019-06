E3 2019: No te pierdas ni una sola de las novedades de Ubisoft [VIDEOS]

Ubisoft no podía faltar a la fiesta del E3. Y como todos los años, la desarrolladora gala presentó una conferencia con grandes sorpresas y nuevos títulos. Aquí te compartimos lo anuncios más importantes.

'WATCH DOGS LEGION'

​

Lo que es un inicio comenzó siendo una filtración, Ubisoft lo presentó de forma oficial. Así es, 'Watch Dogs Legion' se dejó ver en un tráiler mostrando escenas del juego el cual se desarrollará en la ciudad de Londres; pero sobretodo, mostrando lo que es una de sus grandes novedades: la muerte permanente. Y es que al morir, asumiremos el rol de otro personaje que pertenezca al grupo de hackers. Además, podremos sumar miembros a nuestra organización. Como plus a esto, se reveló su fecha de lanzamiento: 6 de marzo del 2020 para PS4, Xbox One, PC y Stadia.

'FINN Y JAKE LLEGAN A BRAWLHALLA'



El reconocido videojuego 'Brawlhalla', título de Ubisoft y similar en concepto a 'Super Smash Bros.' tendrá dos invitados muy especiales. Estamos hablando de 'Finn' y 'Jake', protagonistas de la serie de televisión 'Hora de aventura'. Y no solo esto, ya que Ubisoft anunció que los nuevos personajes ya se encuentran disponibles junto a escenarios extraídos de la misma serie.

'GHOST RECON: BREAKPOINT'

​

Uno de los mejores momentos de la conferencia fue ver al actor Jon Bernthal subir a escena para revelar nuevos detalles y un nuevo tráiler de 'Ghost Recon: Breakpoint'. El actor comentó que su personaje será el líder de un grupo mercenarios a los que deberemos vencer y son conocidos como 'The Wolves'. Además, este grupo cuenta con una gran arsenal y grandes conocimientos en combate. A esto, se reveló que el período de prueba (BETA) se desarrollará el 5 de setiembre. 'Ghost Reckon: Breackpint' se lanzará el 4 de octubre de este año.

'TOM CLANCY'S ELITE SQUAD'



Una de las sorpresas por parte de Ubisoft. 'Tom Clancy’s Elite Squad' es un título táctico para celulares el cual reunirá a los personajes más representativos de la marca, como por ejemplo 'Ghost Recon', 'Rainbow Six' o 'Splinter Cell'. A esto, no se ha revelado su fecha de lanzamiento, aunque para quienes estén interesados, ya es posible registrarse en este enlace.

'JUST DANCE 2020'



No puede haber fiesta ni conferencia de Ubisoft sin el anuncio de un nuevo 'Just Dance', franquicia que cumple 10 años. Y para celebrar esto, se presentó 'Just Dance 2020', título que reunirá los principales temas musicales para que ninguna fiesta sea aburrida y bailemos toda la noche. 'Just Dance 2020' llegará a PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia y Nintendo Wii.

'RAINBOW SIX QUARENTINE'



Atentos a esto fans de 'Rainbow Six'. Ubisoft presentó la nueva entrega de la franquicia: 'Rainbow Six Quarentine'. Este nuevo título será de corte táctico cooperativo y de supervivencia, en el cual tres jugadores deberán eliminar a un parásito el cual infecta y vuelve agresivos a los humanos. 'Rainbow Six Quarentine' saldrá este año a PS4, Xbox One y PC.

'THE DIVISION 2'

Otros de los títulos que no podía faltar en la conferencia de Ubisoft era 'The Division 2'. Si bien el videojuego ya ha sido publicado, en la conferencia se anunció y mostraron diversos contenidos que llegarán en forma de episodios descargables que se irán añadiendo al título y que nos llevarán a desarrollar misiones fuera de la ciudad de Washington.

'UPLAY PLUS'

​

Otra de las novedades fue el anuncio de 'UPlay Plus', el servicio de suscripción para PC y Stadia que Ubisoft presentó y que permitirá a todos los usuarios poder jugar muchos de los juegos de la compañía de manera inmediata y con ciertos privilegios. 'UPlay Plus' tendrá un costo de quince dólares mensuales.

'ROLLER CHAMPIONS'



Una de las nuevas franquicias de Ubisoft, y que previamente se había filtrado. Este nuevo título será un videojuego deportivo en el que dos equipos se enfrentarán en partidas, al más puro estilo de fútbol, pero en patines. Tiene un gran apartado visual, y no sería nada sorpresivo que llegue a convertirse en un videojuego para los 'esports'.

'GODS & MONSTERS'



La conferencia de Ubisoft terminó con la presentación de otra nueva franquicia, 'Gods & Monsters'. Este título fue desarrollado por el equipo que vió 'Assassin’s Creed Odyssey' y llegará el próximo 25 de febrero del 2020. 'Gods & Monsters' nos hará vivir grandes aventuras en un muy colorido universo de bestias y seres mitológicos.