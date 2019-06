E3 2019: No te pierdas nuevos detalles de 'Pokémon Sword' y 'Pokémon Shield' [VIDEOS]

Previo al E3 2019 habíamos podido apreciar en un 'Nintendo Direct' dedicado a 'Pokémon' lo nuevo de 'Pokémon Sword' y 'Pokémon Shield', junto a una gran cantidad de información acerca de ambos títulos. Ahora, luego de lo que fue la presentación de Nintendo en el evento de la ciudad de Los Ángeles, se ha confirmado que la 'Poké Ball Plus', la cual debutó con 'Pokémon: Let’s Go', 'Pikachu!/Eevee!' y además compatible con 'Pokémon GO', podrá ser usada en los nuevos videojuegos para la Nintendo Switch.

Aunque existen algunas diferencias a tener en cuenta, y es que a diferencia de 'Let’s Go', no podremos usarla como control tal como lo hacíamos en la región 'Kanto', por lo que los gamers en 'Galar' deberán enviar sus 'Pokémon' al accesorio para llevarlos mientras no juegan en la consola Switch, para luego regresarlos a la consola para recibir regalos sorpresa en ambos títulos. Al parecer, esto puede ser algo muy similar al 'Pokéwalker' de 'Pokémon HeartGold/SoulSilver' a excepción de la pantalla.

Con motivo de esto, se reveló un nuevo tráiler en el que se presenta a 'Nessa', la líder de gimnasio tipo agua de la región en 'Galar'.

'Pokémon Sword' y 'Pokémon Shield' llegarán el 15 de noviembre a Nintendo Switch.