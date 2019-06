E3 2019: Nintendo anunció el retorno de grandes clásicos y sorpresas [VIDEOS]

Nintendo fue la compañía en poner el punto final al ciclo de conferencia del E3 2019. Esto lo hizo mediante su ya clásico formato 'Direct', en el cual desarrolló diversos anuncios de títulos que muy pronto podremos jugar en la Nintendo Switch. Aquí te hacemos un resumen de los principales anuncios de su presentación.

'SMASH BROS. ULTIMATE'



La conferencia dió inicio con el anuncio de la llegada de la llegada del 'héroe' de 'Dragon Quest XI' (Square Enix) a 'Super Smash Bros. Ultimate' vía contenido descargable, el cual además contará con tres trajes alternos basados. Pero esto no es todo, ya que además llegará también '¡Banko y Kazooie!'.

'LUIGI’S MANSION 3'



Nintendo presentó 'Luigi’s Mansion 3' el cual se dejó ver en un tráiler en el que el se muestra al hermano de 'Mario' en un hotel embrujado al cual también han ido 'Mario' y 'Peach'. Cabe mencionar que este título contará con el 'modo Scarecraper', un modo cooperativo online.

'THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING[



La nueva versión de 'The Legend of Zelda: Link’s Awakening' para Nintendo Switch se dejó ver mostrando el colorido mundo de este título juto a sus formas y mecánicas de juego. Del mismo modo se anunció el modo de creación de calabozos y su fecha de lanzamiento: 20 de setiembre.

'THE WITCHER 3'

Tal, y como los rumores apuntaban, 'The Witcher 3' llegará a Nintendo Switch aunque en una fecha aún por definir.

'FIRE EMBLEM THREE HOUSES'



Gracias a un nuevo tráiler se ha podido saber que 'Fire Emblem Three Houses' estará disponible desde este próximo mes de julio. El tráiler, basado en escenas cinemáticas, nos mostró lo oscuro que será la guerra en la que los estudiantes de la academia participarán.

'RESIDENT EVIL 5' y 'RESIDENT EVIL 6'



El terror y la acción de 'Resident Evil 5' y 'Resident Evil 6' llegará a Nintendo Switch para finales de este año.

'DAEMON X MACHINA'

Un título de combate y lucha entre robots, 'Daemon X Machina', llegará a Nintendo Switch este mes de setiembre: 13 de setiembre.

'PANZER DRAGOON'



Otra de las clásicas franquicias regresará. Estamos hablando de 'Panzer Dragoon'. Y es que gracias a un tráiler se pudo apreciar parte de su modo de juego y que llegará para finales de año.

'ASTRAL CHAIN'

Lo nuevo de Platinum Games se dejó ver con un nuevo tráiler. 'Astral Chain' es un título de acción y que llegará este próximo 30 de agosto a Nintendo Switch.

'EMPIRE OF SIN'



Una de las propuestas más novedosas e interesantes en la presentación de Nintendo fue 'Empire of the Sin'. Un videojuego de perspectiva aérea el cual nos hará tomar el rol de un grupo de gangsters de la década de los 40. Su fecha de lanzamiento apunta a mediados de año del 2020.

'MARIO & SONIC ATH THE OLIMPIC GAMES'

Este próximo mes de noviembre estará llegando 'Mario & Sonic at the Olimpic Games', título basado en los próximos juegos olímpicos que se desarrollarán en Tokyo.

'ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS'

Nintendo anunció un nuevo título de la franquicia, 'Animal Crossing: New Horizons', esto gracias a un tráiler el cual nos dejó ver que podremos visitar muchas y variadas locaciones. El título llegará el próximo 20 de marzo del 2020.

'THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD'



Y como punto final, Nintendo cerró su presentación con anuncio que nadie esperaba. Y es que gracias a un breve tráiler, se ha confirmado el desarrollo de la secuela de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', aunque por ahora no tiene fecha de lanzamiento.