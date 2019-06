E3 2019: Los mejores videojuegos y sus fechas de lanzamiento [VIDEOS]

El E3 2019 ha terminado, y aunque PlayStation no estuvo presente, hemos podido apreciar una gran cantidad de títulos que llegarán o saldrán a la venta en los próximos meses para las diversas plataformas. Por lo que aquí hacemos una lista de los más importantes anunciados en este evento, y que nadie se puede perder.

► 'FINAL FANTASY VII REMAKE'



Fecha de lanzamiento : 3 de marzo de 2020

Plataforma: PlayStation 4

Género: Rol



El título por excelencia de esta franquicia llegará muy pronto a PlayStation 4, no sin antes dejar muy en claro que será en forma de episodios, pero con lo apreciado y el gran nivel gráfico mostrado, este detalle pasa a un segundo plano. Como detalle extra, se ha anunciado una edición para coleccionista que ningún fanático se la puede perder.

► 'FIFA 20'



Fecha de lanzamiento: 27 de setiembre de 2019

Plataformas: PlayStation 4, Nintendo Switch, PC y Xbox

Género: Simulador deportivo



El nuevo título de esta franquicia llegará muy pronto en formato multiplataforma, con la novedad de contar con el modo 'Volta', un estilo muy similar a lo que era 'FIFA Street'. Además, la versión para Nintendo Switch será una actualizada, igual a la del año pasado.

► 'CYBERPUNK 2077'



Fecha de lanzamiento: 16 de abril de 2020

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One y PC

Género: Acción, Rol



El estudio polaco CD Projekt Red deja de lado 'The Witcher' para enfocarse en su nueva franquicia, 'Cyberpunk 2077'. Un título futurista que contará con la participación del actor 'Keanu Reeves', quien además presentó el nuevo tráiler durante la conferencia de Microsoft.

► 'GEARS OF WAR 5'



Fecha de lanzamiento: 10 de setiembre de 2019

Plataformas: Xbox One y PC

Género: Disparos en tercera persona (FPS)



La nueva entrega de la franquicia será protagonizada por 'Kait Díaz', y promete brindarnos una nueva perspectiva en diversos aspectos, como su historia y su nuevo modo de juego llamado 'Escape', el cual se dejó ver en un nuevo tráiler.

► 'DOOM ETERNAL'



Fecha de lanzamiento: 22 de noviembre

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC

Género: Disparos en primera persona, Acción



El nuevo título de Bethesda promete llegar con toda la fuerza que caracteriza a la franquicia, ofreciendo una gran variedad de armas, frenetismo y nuevas formas de eliminar a los demonios. Además, el modo multijugador llegará renovado y contaremos con una edición para coleccionistas de gran nivel.

► 'DRAGON BALL Z: KAKAROT'



Fecha de lanzamiento: Inicios del 2020

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4 y PC

Género: Rol, Acción



Bandai Namco presentó de forma oficial el nuevo videojuego de la franquicia de 'Gokú' y compañía; nos referímos a 'Dragon Ball Z: Kakarot', un videojuego de rol y acción que recreará la trama de 'Dragon Ball Z' además de relatar otras historias no contadas.

► 'WATCH DOGS LEGION'



Fecha de lanzamiento: 6 de marzo de 2020

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4, PC y Stadia

Género: Mundo abierto, Acción



Lo que en un inicio fue una filtración, Ubisoft lo confirmó de forma oficial durante su conferencia en el E3 anunciando además cambios en su modo de juego, como la implementación de la 'muerte permanente'. 'Watch Dogs Legion' nos ubicará en Londres, en un futuro distópico, en donde deberemos revelarnos contra un grupo dictador llamado 'Albion'.

► 'MARVEL´S AVENGERS'



Fecha de lanzamiento: 15 de mayo de 2020

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One, PC y Stadia

Género: Acción, Aventura



Lo nuevo de Square Enix y Crystal Dynamics nos ofecerá una nueva historia de los héroes de Marvel. Además, podremos jugarlo en solitario o en modo cooperativo y como plus se ha confirmado la presencia de 'Hawkeye'. Además, se rumorea un nexo con el título de 'Marvel´s Spider-Man'.

► 'eFOOTBALL PES 2020'



Fecha de lanzamiento: 10 de setiembre de 2019

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One y PC

Género: Simulador deportivo



Konami no desaprovechó el E3 para mostrar lo nuevo de su franquicia estrella. Además, confirmó la presencia de Lionel Messi, Ronaldinho y Diego Armando Maradona.

► 'THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD' (SECUELA)



Fecha de lanzamiento: No revelada

Plataformas: Nintendo Switch

Género: Mundo abierto, Rol



La secuela anunciada de 'Link' junto a la princesa 'Zelda' promete hacer pasar grandes momentos a todos en una aventura en la tierra de 'Hyrule', la cual nuevamente se ve amenazada.

► 'GODS & MONSTERS'



Fecha de lanzamiento: 25 de febrero de 2020

Plataformas: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Género: Mundo abierto, Acción



Durante la conferencia de Ubisoft se reveló una nueva franquicia, una nueva propiedad inédita: 'Gods & Monsters', un título ambientado en la mitología clásica, pero realzado por su estilo gráfico pictórico que recuerda en algo a 'The Legend of Zelda'.

► 'DYING LIGHT 2'



Fecha de lanzamiento: Mediados de año 2020

Plataformas: PS4, Xbox One y PC

Género: Mundo abierto, Acción



Esta secuela confirmada ya para mediados del 2020 nos ubicará 15 años después del primer título, en donde asumiremos el rol de 'Aiden Caldwell', un superviviente infectado cuyos dotes de 'parkour' y sus brutales habilidades para el combate le convierten en una persona muy útil en esta metrópoli en decadencia destruida por los devastadores efectos de la infección, en donde cada decisión cuenta y la muerte acecha en cada esquina.

► 'JEDI: FALLEN ORDER'



Fecha de lanzamiento: 15 de noviembre de 2019

Plataformas: PS4, PC y Xbox

Género: Acción, Aventura



El nuevo videojuego basado en la franquicia del mundo cinematográfico de 'Star Wars' mostró por primera vez su modo de juego, y aunque aún le falta un poco de trabajo, luce muy bien.