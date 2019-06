E3 2019: 'LEGO Star Wars: The Skywalker Saga' fue revelado en un increíble tráiler [VIDEO]

Por que nunca es suficiente un videojuego de LEGO, a finales del 2020 Warner Bros. Games lanzará uno más, 'LEGO Star Wars: The Skywalker Saga'.

Este nuevo titulo presentado durante la conferencia de Xbox en el marco del E3 2019, nos permitirá jugar todos los eventos de las nueve películas de la franquicia; y como es obvio, con un toque divertido e irreverente.

Este saldrá un tiempo después del estreno de 'Star Wars: The Rise of Skywalker', película que cerrará el arco argumental que comenzó en el 'Episodio I', por los que si eres un fan de la saga galáctica y quieres revivir tus escenas favoritas, no puedes perdértelo.

'LEGO Star Wars: The Skywalker Saga' saldrá a la venta a finales del año 2020 y lo podremos encontrar en diversas plataformas como PS4, Xbox One, Switch y PC.